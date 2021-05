El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio detalles sobre la próxima etapa en la Ciudad, y sostuvo: “Estamos convencidos de que en este momento es muy importante llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas trabajando en forma coordinada con el Gobierno nacional y con todas las provincias”. En esta línea, Rodríguez Larreta expresó que “hay que seguir trabajando así: consensuando, coordinando y dialogando”, porque se está viviendo “una situación muy preocupante”. Luego, señaló que en la Ciudad “el promedio diario de casos es de 2.500”, y explicó: “También hubo un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva, que en el sistema público está en el 83%”. De la misma forma, añadió que la Ciudad “ya recibió 996.000 vacunas por parte del Gobierno nacional”, y destacó: “Ya aplicamos el 99%. Además tenemos vacunados el 91% de los adultos entre 60 y 70 años, y el 100% de los mayores de 70 que se registraron”. En relación a los próximos días, el Jefe de Gobierno porteño aseguró: “Se ratifica la prohibición de los encuentros sociales en lugares abiertos y cerrados. Asimismo, el transporte público seguirá siendo para los trabajadores esenciales y solo se permitirá la circulación para actividades de cercanía. Por otro lado, los comercios esenciales van a seguir trabajando con los protocolos vigentes, y los no esenciales podrán trabajar pero de la puerta para afuera. En relación a los locales gastronómicos, podrán trabajar en la modalidad delivery o retirando la comida en el lugar. Tanto la industria como la construcción van a estar limitados a lo que determine el DNU de Nación”. Además de estas medidas, anunció que “los clubes estarán cerrados y no estarán habilitadas las actividades religiosas”, e indicó: “En los parques y plazas cerraremos los patios de juegos, aunque se podrán realizar deportes y actividades individuales. En materia de transporte reforzaremos los controles, y en términos del transporte vehicular vamos a cerrar 71 pasos de entrada y salida de la Ciudad. Por otro lado, habrá 3.000 agentes de prevención en calles, plazas y parques. También estamos coordinando con los 40.000 consorcios de la Ciudad para reforzar las medidas de cuidado y control, y para eso estarán a disposición 5.000 trabajadores”. Por último, y en relación a la educación, afirmó que “el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene no habrá clases presenciales”, aunque confirmó que “esos días se recuperarán del 20 al 22 de diciembre, para que los alumnos y alumnas no pierdan ni un solo día de clases”. En esta línea, concluyó: “Ratifico mi compromiso de que luego de las restricciones lo primero que vamos a abrir son las escuelas”. De la conferencia también participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez. NUEVAS MEDIDAS En coordinación con el Gobierno nacional, hasta el domingo 30 de mayo desde la Ciudad se acompañará con las siguientes medidas: ● Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y en todos los ámbitos. ● El transporte público sigue siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia. ● Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos, que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales. ● Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes. ● Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero de la puerta hacia afuera. ● Y los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera. ● En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional. ● Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas. ● En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales. ● Tal como será publicado en el DNU del Gobierno nacional, estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de mayo, lo cual supone tres días hábiles, y a partir del 31 de mayo el DNU plantea la vuelta a la situación actual. Consorcios Deberán quedar cerrados los espacios comunes para evitar las reuniones sociales, que no están permitidas en el ámbito privado. Control y concientización Todo el equipo de la Ciudad va a estar trabajando para garantizar que se respeten cada una de estas medidas. Se van a reforzar los controles en los centros de trasbordo y en los accesos del subte. En los accesos y egresos de la Ciudad habrá controles de los permisos. Como se dijo, quedarán cerrados 71 de los 127 que hay en la Capital Federal. Esto será desde este viernes 21 de mayo a las 20 horas hasta el lunes 31 a las 6. Los accesos habilitados de 20 a 6 serán, entonces, 56 (50 controlados por la Policía de la Ciudad y 6 por fuerzas federales: Prefectura y Policía Federal). En las calles, plazas y parques se va a controlar el cumplimiento con 3.000 concientizadores del equipo de la Ciudad. Y se van a intensificar los controles para evitar las reuniones sociales en espacios cerrados. Los estudios epidemiológicos muestran que 7 de cada 10 contagios de los que se conoce la causa, se dan por encuentros en espacios cerrados. Además, en coordinación con 40.000 consorcios de la Ciudad, se reforzarán las medidas de cuidado en edificios. Más de 5.000 personas del equipo de la Ciudad van a estar recorriendo cada edificio para dejar folletería informativa donde va a decir claramente que no se pueden usar los espacios comunes, como parrillas o gimnasios, que están restringidas todas las reuniones sociales en los departamentos. La línea 911 está abierta para que se pueda denunciar cualquier irregularidad. Educación En este momento es muy importante tomar medidas coordinadas con el Gobierno nacional y con todas las provincias. ● El Gobierno de la Ciudad tomó la decisión de correr el calendario escolar. Los días miércoles, jueves y viernes de la semana que viene (lunes y martes son feriados) los chicos no van a tener clases. ● Esos tres días van a ser recuperados de manera presencial del 20 al 22 de diciembre. A partir del lunes 31 de mayo, el Decreto de Necesidad y Urgencia plantea la vuelta a la situación actual. La Ciudad reafirma su compromiso: lo primero que se van a abrir son las escuelas.