La Municipalidad de Azul informa a la comunidad las actividades autorizadas por la provincia de Buenos Aires, en el marco de la fase 2 en la que fue ubicado el partido de Azul por 14 días desde el lunes 31 de mayo.



Cabe destacar que dicha categorización se determinó considerando la ocupación de camas en terapia intensiva -superior al 80% en UTI- y el nivel de incidencia en los casos -superior a 500 durante la última quincena-, parámetros que son coincidentes con la estadística propia del departamento de epidemiologia de la comuna.

Los nuevos criterios epidemiológicos adoptados por la Provincia para reubicar a los municipios dentro de su sistema de fases, no afectarán la continuidad de los testeos que se vienen realizando; los cuales se intensificarán en los próximos días.

Circulación y actividades

En este contexto, se detalla que la circulación general, salvo personal esencial, estará restringida entre las 20 y las 6.

La venta al por mayor y menor de productos no esenciales en comercios -cumpliendo con los protocolos- está permitida hasta las 19. La de productos esenciales (alimentos y afines) hasta las 21.

Los servicios de gastronomía podrán atender en espacios al aire libre con protocolos vigentes hasta las 19. Luego de ese horario podrán seguir trabajando con delivery y retiro en el local hasta las 23.

En tanto, están autorizados mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos; la obra y construcción privadas; personal auxiliar de casas particulares (empleadas domésticas, gasistas, electricistas, parqueros, etc.); servicios de peluquería y centros de estética; práctica recreativa de deportes individuales o grupales sin contacto al aire libre hasta 10 personas; gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural y natatorios para rehabilitación hasta 10 personas; salidas recreativas y de esparcimiento de niños y niñas; las ceremonias y eventos religiosos autorizados con concurrencia máxima de 20 personas y al aire libre; el ingreso individual a lugares de culto sin celebraciones ni ritos religiosos.

En cuanto a las actividades profesionales, deberán priorizar el trabajo de manera remota o la atención con sistema de turnos.

Continúan suspendidas las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial que estará habilitada en todas las fases.

Por otra parte, los días 5 y 6 de junio se encontraran vigentes los alcances del DNU 334/21.

Pedido a la comunidad

Se solicita a los vecinos y vecinas que cumplan con todas las medidas sanitarias vigentes, priorizando el uso de barbijo, distanciamiento social, higiene de manos y ventilación frecuente en forma cruzada.