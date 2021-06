Fuente: @laprovinciadigitalweb

Días atrás en la ciudad de Azul, en el centro de la Provincia de Buenos Aires se produjo el hallazgo de mercadería perteneciente al Servicio Alimentario Escolar que no estaba siendo entregada desde el mes de Diciembre. Compartimos la entrevista realizada a Claudia Bustos, la Jefa Distrital de Educación de gestión estatal en Azul, quien nos comentó la situación.

Entrevistador: ¿Usted es la persona que denuncio todo lo que aconteció con la mercadería en Azul que estaba bajo la responsabilidad del Consejo Escolar?

Claudia Bustos: Si, justamente luego de tomar conocimiento de este acopio de mercadería correspondiente al servicio alimentario escolar, el día 14 de Mayo elevé un informe a las autoridades y a partir de allí, se llegó a la dirección de Consejos Escolares.

Entrevistador: ¿Cuáles son las anomalías que encontraron?

Claudia Bustos: lo que pudo detectarse es un acopio de mercadería muy importante en relación a las necesidades de la población local y por la matricula que recibe el servicio alimentario. Yo desconocía totalmente esta situación como jefa Distrital y además la presidenta del Consejo Escolar refirió que tampoco estaba en conocimiento.

Entrevistador: ¿De quién es la responsabilidad directa de que no se haya entregado la mercadería?

Claudia Bustos: Esta mercadería fue retenida por el Consejo Escolar, la llave de ese lugar esta en manos del tesorero y el incluso no habría accedido a darle la llave a la presidenta, por tanto, él era el único que estaba en conocimiento de la situación de acopio de los alimentos, que aproximadamente tiene un valor de 3.5 millones de pesos.

Entrevistador: ¿En qué fecha debió distribuirse la mercadería? Cuanto hace que está almacenada en ese lugar?

Claudia Bustos: Por la reunión que tuvimos y por lo que pudo expresar el tesorero, la mercadería estaría allí almacenada desde el mes de diciembre. En el día de ayer pudimos detectar con el titular del Ministerio del desarrollo de la comunidad de la provincia, GastonCastagneto, que había mercadería que por la fecha de vencimiento corresponde con esa fecha de diciembre.

Entrevistador: Con la necesidad alimenticia que tienen los chicos en edad escolar en la ciudad de Azul, un “Señor” Tesorero del Consejo retiene la mercadería desde diciembre, imagino que ya se manifestó el intendente y su partido político pidiendo disculpas y aclarando la situación, ¿Ha habido algún pedido de disculpas o explicaciones al respecto?

Claudia Bustos: No, hasta el momento no se ha referido al tema, ni las autoridades municipales, ni Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que el Consejo Escolar esta gobernado por dicha coalición, siendo 5 consejeros de dicho partido. Nos extraña de sobremanera por que estamos hablando de una población vulnerable como los NNA y además del hallazgo, la mercadería no se encontraba reservada de manera correcta. Asimismo, la mitad del distrito no ha recibido el servicio del mes de mayo y ya casi estamos en Junio. Este Consejo Escolar se ha caracterizado por estas irresponsabilidades. Por la falta de trabajo en equipo, por no responder a las necesidades que los estudiantes tienen y claramente por falta de empatía.

Entrevistador: Si no distribuyen la mercadería ahora… ¿Cuándo la van a entregar?

Claudia Bustos: Eso es lo que nunca pudieron explicar. Se les pregunto en una reunión por zoom con las autoridades provinciales y no pudieron contestar. Y en el día de ayer tampoco contestaron. Esperamos que puedan participar de la reunión donde vamos a participar todos los actores involucrados con la educación en el distrito. Esta reunión se hace una vez por mes y nunca concurren así que, dada la gravedad de los hechos esperamos que se presenten y den las explicaciones pertinentes.

Entrevistador: En la ciudad de Azul, ¿el intendente Bertellys pertenece a Juntos por el Cambio?

Claudia Bustos: Si, pertenece a dicho espacio.

Entrevistador: Hace unos días dejaron traslucir que desde la Provincia no los ayudan, ¿esto es así?

Claudia Bustos: si, hace pocos días tanto el secretario de gobierno tanto como la Senadora Egger, dijeron que la provincia “les soltó la mano” y sabemos que no es así porque históricamente se ha producido un incremento en todas las partidas, por ejemplo, del fondo compensador y también para el fondo contra el COVID.

Entrevistador: Y entonces, ¿esa mercadería quien la mando?

Claudia Bustos: El servicio alimentario escolar de la Provincia de Buenos Aires.

Entrevistador: O sea que se guarda mercadería, no se entrega a los chicos que tanto la necesitan en estos momentos con la pandemia, para generar un malestar con el gobierno provincial, diciendo que no mandan, pero la tienen guardada.