Organizado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, el 22 de este mes se realizará una nueva capacitación denominada “Derecho ambiental: acciones colectivas”, a cargo del Dr. Juan Claudio Morel.

“Los procesos o acciones colectivas tienen una breve pero intensa tradición en el derecho argentino. Si bien la reforma constitucional de 1994 introdujo algunos cambios, el campo de los derechos colectivos -sobre todo en materia ambiental- y su debate sobre jurisprudencia, es materia de derecho bastante novedosa en nuestro país, que siempre ha ido mirando lo que sucedía en el panorama internacional, habida cuenta de lo prematuro que sigue siendo el tratamiento sistemático”, sostiene Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental. “Por esa razón, abrir un debate en estas cuestiones siempre nos parece oportuno, tanto más cuando seguimos afianzando la tarea de la capacitación permanente que nos hemos propuesto desde la actual gestión del CAA”, concluye Argeri.

Derecho ambiental: presente y fututo en permanente debate

Morel repasará algunos aspectos claves de la temática que ocupa esta charla.

En materia legislativa, ¿cuáles han sido los puntos altos en la evolución del derecho ambiental?

Uno de los aspectos más innovadores del derecho ambiental fue la inscripción inmediata de su intervención judicial en el sistema de procesos colectivos, que es el tema de la charla. Digamos que hace a uno de los caracteres del derecho ambiental como derecho post moderno: la necesidad de obtener una respuesta colectiva porque el peticionante es un número incontable de seres humanos, y saber cuál es el número tampoco importa. Sólo importa que se trata de un colectivo y que su reclamo debe ser satisfecho y para ello es importante el diseño de procesos individuales basados en la identificación del actor con nombre, apellido, DNI y domicilio real. Nada de eso es relevante aquí, pero igual merece tutela.

¿Cuál es el panorama argentino en relación a la preservación del medio ambiente? Y en el contexto latinoamericano?

Desde el punto de vista procesal, que es la materia de la charla, el derecho ambiental, es uno más entre tantas materias que ameritan protección colectiva. La misma Constitución Nacional (en sus artículos 41 y y 42) menciona al derecho del consumidor por ejemplo, desde luego el derecho a la información está incluido, como el de la asistencia social también, máxime hoy con una pandemia. Si bien no he visto amparos colectivos nada impediría que un colectivo indeterminado peticionara por la vacuna sino estuviera disponible, sin que importe quién pide, donde vive o qué número de documento tiene, lo cual es imprescindible en un reclamo individual.

El panorama argentino, desde el punto de vista legislativo, todavía no ha incorporado esta legislación colectiva, aunque se ha ido reuniendo jurisprudencialmente y funciona. Ello comporta toda una nueva forma de pensar el derecho en estas latitudes en las que tanto apego tiene la necesidad del estatuto específico. Quizás esta justicia pretoriana nos esté acercando al sistema de precedentes anglosajón, porque funciona sin ley pero con derecho y eso es un aspecto importante para imaginar el derecho del futuro.

En Latinoamérica hubo alguna modificación muy superficial en el caso del derecho uruguayo con su nueva ley procesal de la década pasada, pero no hay todavía un aluvión de reformas legislativas.

¿Cuál es el lugar que ocupan en las agendas públicas las políticas ambientales?

Por ahora no se ve presente en la agenda pública la reforma del Código de procedimiento en estos temas. Hay una incorporación de tutela de valores colectivos ambientales y consumidor e información, por señalar temas colectivos, en la mayoría de las provincias. Pero respecto al procedimiento colectivo, nuestra Provincia todavía está en mora legislativa en sus códigos de procedimiento, civil, laboral y contencioso administrativo. Hay modelos sustitutos como la Acción de Amparo, la Acción de inconstitucionalidad y aún la Preventiva del nuevo Código Civil y Comercial pero el proceso sigue en orfandad regulatoria. Sólo algunas provincias poseen una tibia regulación procesal específica, por citar los casos de Chubut, Río Negro, Tucumán y San Juan, entre otras, pero de ninguna manera se trata de un proceso generalizado.

Inscripción

Los interesados podrán inscribirse utilizando el nuevo sistema vía formulario online. Para ello, podrán ingresar a la web del CAA –www.colegioabogadosazul.org.ar- clickear en la sección noticias o agenda y elegir la capacitación. También se puede enviar mail directo a secretaria@colegioabogadosazul.org.ar. Todas las capacitaciones son no aranceladas para matriculadas y matriculadas del C.A.A. Sólo se requiere inscripción previa.