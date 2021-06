La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof recorrieron las nuevas instalaciones que demandaron una inversión de más de 148,6 millones de pesos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este lunes junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el nuevo edificio de cuatro plantas del Hospital Interzonal de Agudos especializado en pediatría Sor María Ludovica, en la ciudad de La Plata. Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el director de la institución, Eduardo Pucci. En ese marco, Kicillof destacó que “este es un hospital histórico y de referencia para la región, que sin embargo estaba en estado de abandono y sufría una precariedad edilicia que no merecían ni sus trabajadores ni los niños y las niñas bonaerenses”. “Era una deuda inmensa que hoy estamos saldando en una institución pública, gratuita y que está a disposición de todos y todas”, añadió. Por su parte, Fernández de Kirchner subrayó que “este acto es importante por historia y por coyuntura, ya que muestra la decisión de continuar con una obra que había iniciado la administración anterior”. “En la Provincia había cinco hospitales que dejamos casi terminados en 2015 pero que no quisieron continuar, sin embargo, hoy sí contamos con la decisión de finalizar una obra en la que todavía había mucho por hacer”, explicó. La obra había sido planificada en 2010 y puesta en marcha en 2017, pero fue interrumpida en agosto de 2019. Tras renegociar el contrato y saldar las deudas pendientes, se reinició en marzo de 2020 en el marco del Plan de Emergencia Sanitaria. De esta forma, con una inversión de más de 148,6 millones de pesos se finalizó el edificio y se aportaron también 38 camas con capacidad de atención para pacientes con Covid-19. El Gobernador valoró que “se trata de una de las 125 obras que se reiniciaron para que en medio de la pandemia, cuando más se las necesitaba, garantizaran que a ningún bonaerense le faltara una cama o un respirador”. “Todos y todas debemos alcanzar un acuerdo básico sobre los temas que no pueden ser objeto de discusión”, afirmó Fernández de Kirchner y agregó: “En nombre de los y las trabajadoras de la salud y de quienes padecieron la enfermedad, dejemos a la vacuna y a la pandemia fuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios”. “Hoy estamos completando las 20 millones de vacunas en la Argentina, a pesar de las enormes dificultades que se observan en el mundo debido a la desigualdad entre países”, aseguró la Vicepresidenta, al tiempo que destacó que “la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires ha sido modelo, con 21 mil personas abocadas a ella, de las cuales 16 mil son jóvenes que muchas veces trabajan ad honorem”. “Son jóvenes que buscan la verdadera libertad, sacrificándose por una tarea solidaria”, sostuvo. El nuevo edificio cuenta con un área específica de salud mental en la planta baja, 12 habitaciones de terapia intermedia distribuidas entre el primer y el tercer piso, y tres salas con 12 camas de terapia intensiva en el segundo piso. A partir de ello, dispondrá de 62 camas de terapia intensiva y una planta de 2.315 trabajadores y trabajadoras de la salud. El hospital atiende a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, con una demanda espontánea de 500 personas por día entre emergencias, consultas externas y especialidades. Inaugurado en 1894, fue ampliado y modernizado en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, donde se construyó la Casa Ludovica, en la que se alojan las y los niños en situación de vulnerabilidad social que tienen tratamiento en el hospital junto a sus madres. Por último, Kicillof enfatizó que “más allá de las obras, los insumos y el equipamiento que hemos adquirido, lo fundamental para enfrentar a la pandemia ha sido la dedicación y el esfuerzo del personal de salud de toda la Provincia”. “Con las vacunas vamos a salir: vacunaremos a todos los argentinos y las argentinas y volveremos a ser felices”, finalizó Fernández de Kirchner. Participaron también el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; la ministra de Gobierno, Teresa García; los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak; el senador nacional Oscar Parrilli; la diputada Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, y el diputado Facundo Tignanelli.