Desde el pasado martes, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul cuenta con nuevos profesionales. El acto de jura se llevó a cabo de manera virtual –conforme los criterios establecidos en el instructivo diseñado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires- y contó con la presencia de su presidente, Gastón Argeri y del secretario del Consejo Directivo, Mauro Grandicelli.

En el inicio de la ceremonia compartida a través de la pantalla, Argeri ponderó el esfuerzo institucional por sostener en red a todos los matriculados y matriculadas, a través de la digitalización de una agenda que permitió la inclusión inmediata en igualdad de condiciones, para todas y todos los profesionales del Departamento Judicial. “Si alguna vez pensamos que la tecnología era indispensable para diseñar un mejor presente para el Colegio, hoy ya no quedan dudas. Es una aliada insustituible de este presente que se ha colmado de un potencial que ya no es un compás de espera “hasta que pase la pandemia”.

Las reuniones virtuales, los procesos judiciales y notificaciones electrónicas, las tramitaciones y mediaciones de manera remota, son algunas herramientas que nacieron en la pandemia, vinieron para quedarse y, con ello, mejorar nuestra práctica profesional.

A este mundo de la abogacía, aggionardo y adaptado a los cambios, están llegando ustedes; hasta no hace mucho, estudiantes de derecho, hoy colegas. Por eso les pedimos, que pongan manos a la obra, que se sientan parte de esta institución que hoy les da la bienvenida formal pero que los va a acompañar de cerca en todo momento, en las inquietudes permanentes, poniendo a disposición capacitaciones y herramientas que mejoren y dignifiquen nuestra profesión.

El desafío es múltiple, tanto más con las dificultades que impone la coyuntura sanitaria: las oficinas están cerradas pero las demandas siguen incrementándose, poniendo a prueba nuestra idoneidad y conocimientos.

Sin embargo, y como he dicho en otras oportunidades, hagamos entre todos que las crisis se conviertan en oportunidades, que no nos puedan las dificultades y el desencanto. Nosotros necesitamos de ustedes para renovar los esfuerzos y seguir trabajando para todo el Colegio de Abogados de este extenso departamento.

En este desafío somos todos esenciales: para el Colegio y para una sociedad ávida de un mejor servicio de justicia y, para ello, necesitamos una institución de puertas abiertas con profesionales que buscan la excelencia profesional y la difnificación de la abogacía”, concluyó el Presidente del CAA.

Nuevos matriculados y matriculadas

María Jose Grandio (Tandil)

Martina Sánchez (Tandil)

Ailen Jackeline Rosende (Tandil)

Leonardo Capittini Cantaluppi (Azul)

Pedro Delpech (Tandil)

Franco Manuel Góngora (Tapalqué)

Federico José Font (Azul)

Mariana Eliseiri (Tandil)