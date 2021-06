Romina Del Plá dirigente nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad hizo referencia a las declaraciones del ministro de economía Martín Guzmán por los anuncios al pago parcial de la deuda con el Club de París. “El anuncio del ministro Guzmán y del Gobierno de los Fernández de un pago parcial al Club de París, para evitar la cesación de pagos de esa deuda a fines de julio, refuerza la política de ajuste contra el pueblo y para colmo no despeja un horizonte de default para el país. Primero, porque aún queda en carpeta el acuerdo con el FMI. Segundo, porque se agravan los vencimientos que quedan pendientes para 2022, que previamente ya rondaban en los 18 mil millones de dólares. El pago parcial representa un ‘gesto’ del gobierno, que busca un ‘crédito puente’ que sumará intereses a los ya abultados intereses que encierra la cuota. Las pocas divisas recaudadas por el fisco por los altos precios de las materias primas se volverán a despilfarrar, en momentos donde se vuelven a recalentar el dólar paralelo. Todo esto es lo que explica la tímida ‘euforia’ de los mercados luego de que se conociera el acuerdo con el Club de París, y que el riesgo país no baje nunca de los 1500 puntos básicos, revelando que la Argentina continuará sin acceso al mercado crédito”. “En oposición a la política económica del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que nos conduce a un mayor hipotecamiento del país y a un mayor ajuste contra el pueblo, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea el repudio de la deuda externa y la ruptura con el FMI. Así, se podría terminar con el despilfarro del ahorro nacional y destinar esos recursos a una reindustrialización y reactivación económica del país. Los 430 millones de dólares que se destinaran al Club de París, equivalen a 68.000 millones de pesos, que podrían destinarse, por ejemplo, a restaurar las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que un tercio de ellas no han abierto por falta de condiciones”. Romina Del Plá 11 4042-9791