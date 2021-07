Desde la organización gremial, el Secretario General Eduardo Bercovich indicó que la presentación se hizo ante la urgente necesidad de revisar el último acuerdo ya que resulta insuficiente.

“En los primeros días de junio pedimos por nota la apertura de las paritarias y, hasta el día de hoy, no hemos obtenido respuesta por parte del Ejecutivo”, señaló el dirigente.

Este hecho fue denunciado ante la Justicia de Trabajo, donde tramita un amparo sindical contra la Municipalidad por la sistemática conducta lesiva hacia ATE Seccional Azul, a quien negó la representación gremial impidiendo que participe en las mesas paritarias, en las Juntas de Calificación, Ascensos y Disciplinaria, siendo que la organización cumple todos los requisitos para participar.

“El Ejecutivo no puede convocar a uno u otro sindicato según le convenga”, advirtió Bercovich, para sostener luego que “como el órgano de aplicación es el Ministerio, le estamos solicitando una mediación y que convoque al Ejecutivo para que los gremios podamos sentarnos a defender las paritarias”.

Desde ATE no sólo quieren discutir salarios, sino también condiciones laborales, la falta de entrega de ropa de trabajo desde 2020 -situación advertida en febrero y marzo de este año mediante notas enviadas al Ejecutivo-, el pase a planta permanente de agentes, la situación de la carrera profesional en el sector de la Salud y la situación y cantidad de trabajadores contratados que tiene el Municipio.

“El Ejecutivo junto con el STMA están bastardeando el ámbito de discusión, la mesa técnica donde deben estar los funcionarios y los representantes de los trabajadores. Nosotros queremos que se escuchen todas las opiniones y que el Ejecutivo revea las cuestiones que estamos solicitando”, finalizó Bercovich.