El intendente Hernán Bertellys visitó Boca de las Sierras donde constató los trabajos realizados por la comuna para la puesta en valor de todo el sector. El mandatario municipal estuvo acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra, la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra, el subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo Lorusso, el coordinador de Turismo Nicolás González y el coordinador de Medio Ambiente Lisandro Loustau.



En la ocasión, el jefe comunal explicó que en el lugar la comuna realizó distintas tareas como colocación de barandas, demarcación y limpieza de los caminos para facilitar un acceso más seguro, como así también instalación de señalética de interpretación de flora y fauna.

“Este lugar sorprende cada oportunidad en la que uno lo visita; es un orgullo para los azuleños tener este atractivo turístico único, preponderante en el centro de la Provincia. Por eso invitamos a la comunidad a que vengan a disfrutarlo”- señaló Bertellys.

Asimismo, el Intendente adelantó que en los próximos días se habilitará el sector gastronómico que fuera concesionado oportunamente.

Por su parte, Vieyra expresó que “venir aquí siempre gratifica el espíritu, es un lugar irrepetible en la provincia de Buenos Aires y esto es una puesta en valor a futuro que tiene que ver con el turismo y obviamente para los vecinos que vienen a este espacio de recreación al aire libre, en esta pandemia tan dura que estamos viviendo”.

Más adelante, la senadora Egger manifestó que “estamos acompañando al intendente Bertellys, en esta oportunidad, en un lugar mágico que tiene Azul para que los ciudadanos vengan a disfrutarlo, siempre cuidándose, respetando los protocolos y distancias pero entendiendo que este es un espacio seguro porque es al aire libre”.

Al brindar mayores detalles de las acciones realizadas, Lorusso indicó que se trata de una puesta en valor estratégica, en el contexto de pandemia, siguiendo la línea de lo realizado también en el Puente Mirande, la Costanera Norte, el Paso Mandagarán, el Sendero del Callvú y el Puente del AMCA.

Posteriormente, el funcionario describió que “aquí se colocó nueva señalética que garantice un mejor recorrido, una mayor profundidad y calidad de la visita y también mayor seguridad”.

Respecto a los cuidados a tomar de acuerdo a la fase en la que se encuentra nuestro distrito, Ibarra afirmó que “lo importante es que puedan venir y disfrutar del lugar con los protocolos, con los cuidados, el distanciamiento y el uso del barbijo y en cuanto a gastronomía que empezará a funcionar próximamente, tendrá un 30% de aforo. Esta fase nos permite poder estar al aire libre,siempre respetando todos los protocolos”.

Complejo escultórico “Carlos Regazzoni”

En el marco de esta recorrida, el intendente Bertellys anunció que se propondrá ante el Concejo Deliberante, nombrar “Carlos Regazzoni” al espacio donde se encuentra emplazado el complejo escultórico El Malón, creación del mencionado artista.

“Tenemos una obra impresionante en este lugar, de un artista de renombre internacional que dejó una huella muy importante en esta ciudad con varios trabajos, por lo cual nos parece necesario que este sector tenga su nombre”- subrayó Bertellys.

En este sentido, la legisladora Egger propondrá ante el Senado declarar esta obra de interés cultural. Al respecto, recalcó que “cuando uno viene a Boca de las Sierras se encuentra con este tesoro escondido que no es ni más ni menos que la obra del artista internacional Carlos Regazzoni, un artista bastante inusual, bastante atrevido pero que ha dejado su impronta en Azul y en este predio sobre todo, por eso me parece importante realizar esta presentación para que mis pares me acompañen y también invitarlos a conocer este lugar tan maravilloso”.