Se jugó de manera online la primera fecha del Prix de Ajedrez por categorías “Ciudad de Azul”, que se desarrollará a lo largo de este año organizado por la Municipalidad de Azul.

La actividad gratuita se realizó a través de la plataforma lichess.org y contó con la inscripción de 50 jugadores.

La competencia se disputó a 7 partidas con un tiempo de 5 minutos más dos segundos de incremento por jugada.

En este sentido, el ganador de la clasificación general fue Agustín Lamique, mientras que el resto de los resultados fueron los siguientes:

– Sub 9: 1° Samuel Rodríguez; 2° Zenón Recci; 3° Nehuén Rodríguez.

– Sub 12: 1° Laureano Tescione; 2° Nicolás Gorga; 3° Nicolás Carmona; 4° Francisco García.

– Sub 14: 1ª Florencia Lamique; 2° Bautista Jaurena; 3° Matías García; 4° Lucas Toledo; 5° Alexis Alcaza.

– Sub 16: 1° Santino Pentito; 2° Leandro Casanovas;

– Categoría libres: 1° Agustín Lamique; 2° M. Leonel; 3° Cesareo Pal.

– Senior: 1° Gustavo Godoy; 2° Néstor Bertucci; 3° Daniel Dipaola.

– Mejores Damas: en sub 14, Florencia Lamique; en libres 1ª María José Finet, 2ª Betti Connolly y 3ª Brenda Bonzo.

Cabe señalar que la próxima fecha del Prix será el domingo 18 de julio desde las 18.30. Por consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Deportes de la Municipalidad, al teléfono 431752 o al correo electrónico deportesazul1234@gmail.com.