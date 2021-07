El intendente Hernán Bertellys –acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger- mantuvo un encuentro virtual con el azuleño Federico Baroni, preparador físico de la selección masculina de vóley que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la ocasión, el jefe comunal destacó la extensa trayectoria del deportista y manifestó que “venís haciendo una carrera muy vertiginosa, muy movida. Has dejado una huella muy grande en Azul y te recuerdan mucho. He hablado con la gente del deporte que especialmente tiene recuerdos muy buenos tuyos”.

Asimismo, Egger resaltó el sacrificio de aquellas personas que como Baroni “deciden tomar el deporte como una profesión; es realmente un ejemplo que muchos deberían seguir”-indicó.

Por su parte, el preparador físico –que se encuentra con el equipo de vóley en Italia para disputar partidos amistosos antes de partir para Japón- agradeció las palabras de ambos y expresó que “para mí siempre es un placer hablar con la gente de Azul, tengo mi familia allá, me encanta ir y cuando puedo lo hago”.

En tanto, durante la charla dialogaron acerca de las expectativas frente a los Juegos Olímpicos, en los cuales debutarán el 24 de julio frente a Rusia; la rigurosidad de los entrenamientos; el trabajo de un equipo interdisciplinario y su orgullo como integrante de la selección nacional.

Baroni comenzó su carrera en Azul Vóley Club y al respecto enfatizó que “el lugar que actualmente ocupo es en parte gracias a la formación que tuvimos ahí. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento; de ahí me llevé amigos para toda la vida y aprendí una forma de tomarse el deporte como más allá de un hobby; de saber que en todo momento hay algo bueno para hacer y para aportar”.

Más adelante, el Intendente en nombre de la comunidad azuleña le deseó lo mejor en la presentación en Japón y también en la continuidad de su carrera.

“Esperamos que sigas en ascenso, que se te den las cosas por el esfuerzo que hacés todos los días con tu grupo de deportistas que llevan la camiseta argentina tatuada. Te vamos a estar siguiendo en toda la campaña y deseamos que te vaya muy bien”-subrayó Bertellys.

Finalmente, la senadora Egger recalcó que “es muy importante que las personas que se destacan como vos puedan motivar a otros; contagiar con el ejemplo”. Por ello, adelantó que propondrá en el Senado de la Provincia un reconocimiento para Baroni.