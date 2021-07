En el marco de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2021, la Municipalidad de Azul informa que esta semana comenzó a desarrollarse la competencia de ajedrez, pádel y tenis de mesa y se definieron algunos clasificados a la próxima fase.

En ajedrez, las partidas se jugaron el martes en instalaciones del Club Vélez Sarsfield y los resultados fueron los siguientes:

– Sub 14 masculino: 1º Bautista Jaurena; 2º Lucas Toledo; 3º IanKuiter.

– Sub 16 masculino: 1º Galo Cuatrocchio; 2º Leandro Casanovas; 3º Santiago Fiser.

– Sub 16 femenino: 1ª Delfina Torrens; 2ª Sofía Chávez; 3ª Priscila Gaitán; 4ª Sofía Abraham.

La actividad de ajedrez se retomará hoy por la tarde en el mismo lugar con la categoría sub 14 femenino.

Por otra parte, los partidos de pádel se desarrollaron ayer en Pádel Zoom, donde se impusieron Luciano Rodrigo y Gerónimo López en la flamante rama universitaria. La dupla vencedora superó a Nelson Nochetti y Emiliano Etchevers por 6-2 6-3 y a Dante Díaz y Juan Manuel Juárez por 6-2 6-0. A su vez, Nochetti y Etchevers le ganaron a Díaz y Juárez 6-0 6-2.

En tanto, en sub 14 la pareja de Joaquín Bastos y Agustín Camino no tuvo competencia y al igual que los universitarios Rodrigo – López avanzaron a la etapa regional, que se realizará en la localidad de 25 de Mayo a fines de agosto.

Finalmente, la acción de tenis de mesa tuvo lugar en el gimnasio del Colegio Inmaculada Concepción y allí resultó ganador en sub 14 el cachariense Martín Imperatrice, quien derrotó al azuleño Fausto Ballini por 11-9 11-9 y representará al municipio de Azul en el regional a disputarse en Las Flores también en los últimos días de agosto.