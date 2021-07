Todos los lunes de agosto y septiembre, los Colegios de Abogados y de Magistrados del Departamento Judicial de Azul llevarán adelante el Curso Internacional sobre actualización en Derecho Informático.

“Estamos hablando de una rama del Derecho que adquiere cada vez mayor notoriedad; su importancia y aplicación cada vez más asidua y necesaria es indiscutible. La tecnología y el universo de la informática, en general, llegó para quedarse en muchas actividades profesionales y la abogacía no es la excepción, a tal punto que ya tenemos una rama específica, el Derecho Informático, lo cual nos habla a las claras de la relevancia que tiene para el universo jurídico como instrumento y objeto de análisis”, anticipada Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.

Cronograma de paneles.

2 de agosto

15: apertura, a cargo de los directores del curso, Gastón Argeri y Lucas Moyano.

15:10: “Delitos contra las infancias en entornos digitales”. Expositores: Daniela Dupuy (fiscal Especializada en delitos informáticos-Argentina); Mauricio Del Cero (fiscal especializado-Argentina); Franco Pilnik.(fiscal especializado en Cibercrimen-Argentina); María Pilar Ramírez Argueta (director, International Child Protection & Criminal Justice Training en International Centre for Missing & Exploited Children Guatemala- Brasil).

9 de agosto

15: “Delitos informáticos, tipos penales y aspectos prácticos”. Expositores: Mariana Kiefer (secretaria de 1° Instancia en la Fiscalía especializada en delitos Informáticos-Argentina); Horacio Azzolin (fiscal especializado en Ciberdelincuencia-Argentina)

23 de agosto

15: “Violencia de género en entornos digitales. Protección de datos personales”. Expositores: Irma Llano (fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos-Paraguay); Aitor Prado Seoane (asesor y jurista Digital- España); Robert Marshall.(representante de Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Homeland Security para el Cono Sur de las Américas-Estados Unidos).

30 de agosto

15: “La Inteligencia Artificial en el proceso penal y en su aplicación en la Justicia”. Expositores: Carlos Amunategui Perello (doctor en Derecho Patrimonial-Chile); Federico Álvarez Larrondo (doctor en Derecho-Argentina); Juan Corvalán (co-creador de Prometea-Argentina).

6 de septiembre

15: “Responsabilidad civil y penal de los buscadores en Internet”. Expositores: Martín Leguizamón (abogado especializado en Responsabilidad de Intermediarios de internet y TICs-Argentina); Ángel Guillermo Nardiello (juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°22 de Capital Federal- Argentina)

13 de septiembre

15: “E Commerce, Delitos relacionados con el E Commerce y Criptomonedas. Expositores: José Adalid Medrano (abogado especialista en Derecho Informático-Costa Rica); Luis Nocera (miembro fundador de la AALCC-Argentina); Marcelo Lozano (director del Departamento de Análisis sobre cuestiones de Ciberterrorismo-Argentina).

20 de septiembre

15: “Evidencia digital. Investigación Forense sobre medios digitales. Expositores: Rubén Romero (investigador- perito informático-Argentina); Diego Migliorisi (miembro fundador de la AALCC-Argentina); Marcos Salt (abogado especializado en asuntos penales-Argentina).

27 de septiembre

15: “Actualidad y desafíos en materia Civil y Penal en el Departamento Judicial de Azul”. Expositores: Marcelo Sobrino (fiscal General del Departamento Judicial Azul); Carlos Pagliere (h) (juez.- Cámara de Apelación y Garantías de Azul); Jorge Mario Galdós (ex Juez.- Cámara Civil y Comercial de Azul); Lisandro Pellegrini (subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires).

Cierre: palabras de clausura a cargo de Gastón Argeri y Lucas Moyano.

Más y mejores vínculos interdisciplinarios.

“El Derecho Informático no es el mero estudio de los recursos tecnológicos que cambiaron para siempre nuestra práctica profesional. También comprende un conjunto de normas, aplicaciones, procedimientos y vínculos jurídicos que surgen de su uso continuo y alientan, al mismo tiempo, un desarrollo interdisciplinar cada vez más fructífero entre la abogacía y la informática”, completa Argeri.

Todos los paneles se transmitirán vía streaming y serán no arancelados para matriculados y matriculadas del CAA. Habrá entrega de certificados.

URL: https://colegioabogadosazul.org.ar/webinars/ver/15-curso-internacional-teorico-practico-de-actualizacion-en-derecho-informatico