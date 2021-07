Ante las desagradables y desafortunadas declaraciones del Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, la Senadora provincial de “Juntos por el Cambio” Dra. Lucrecia Egger, manifestó su absoluto repudio y dejó en claro que ese no es el camino de la construcción democrática.

“Cuando las disculpas se tornan justificaciones, terminan siendo vacías, sobre todo cuando se quiere decir que no se interpretó lo que se dijo explícitamente y no podemos permitir que el Jefe de Gabinete se moleste ante nuestro trabajo”, afirmó la funcionaria.

Desde el bloque de Senadores provinciales de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de declaración de repudio por los dichos del Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

“Indudablemente este Gobierno no aprende más, Bianco buscó equiparar acciones y posicionamientos de la oposición política con las ideologías totalitarias y/o de orientación nazi fascista, banalizando de esta manera, la mayor tragedia humanitaria del Siglo XX, el holocausto, la persecución ideológica y las atrocidades del régimen nazi”, dijo la Senadora.

Las disculpas a medias no son disculpas, porque luego de sus dichos, Bianco salió a explicar que se entendió otra cosa, cuando claramente se entendió lo que él mismo dijo. “Sus expresiones revisten de una gravedad institucionalimposible de aceptar, y la comparación del derecho a opinar, debatir y hasta investigar que tiene la oposición del poder político, jamás puede compararse con el genocidio”, explicó la Senadora.

A su vez, subrayó que la actitud de Bianco, no es compatible con la construcción de los valores democráticos, en donde la capacidad de disentir debe ser valorada, y no reprimida en pos de construir una República.

Para finalizar, Egger remarcó que repudia las palabras y todas las expresiones de Bianco, porque hieren profundamente a toda una comunidad que ha padecido el holocausto.