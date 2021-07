Carolina Castro, empresaria Pyme será candidata a Diputada Nacional en segundo término con Florencio Randazzo

La empresaria PyMe Carolina Castro anunció hoy que acompañará a Florencio Randazzo como segunda candidata a diputada nacional en las próximas elecciones legislativas y afirmó que sus prioridades pasarán por “tener una agenda enfocada en la producción, que apunte a generar empleo y brindar una educación de calidad”.

Carolina Castro, quien conduce una empresa autopartista nacional y fue la primera mujer en la conducción de la Unión Industrial Argentina, afirmó que reconoce en Randazzo “a una persona pragmática, moderna y audaz”, y subrayó que las mujeres tienen “todo por crecer y hacer ya que el 90% de las decisiones en el mundo las toman los varones”.

“Es especial acompañar a Florencio porque me está dando una cuota de poder importante desde este rol. Todas las fuerzas políticas tienen que buscar que las mujeres tengan una participación que no sea meramente simbólica”, apuntó Castro.

Randazzo, por su parte, destacó “el valor, la decisión y la generosidad de Carolina, alguien de la sociedad civil, que se suma a este nuevo espacio que tiene como objetivo resolver los problemas de los argentinos y argentinas”.

“Uno de los desafíos más importantes que tenemos es generar trabajo; qué mejor que alguien del sector productivo para aportar soluciones en ese camino” completó el precandidato a diputado Nacional.

Sobre su visión de país, Castro afirmó que “hay tres Argentinas que conviven entre sí: Una, la de los unicornios, que está en la vanguardia tecnológica, que ha logrado cosas espectaculares, donde hacemos autos que van a toda la región, o bombones que se exportan a 80 países; pero que no es lo suficientemente grande”.

“También existe otra que está en la formalidad que son las pymes que emplean 4 millones de personas pero que les cuesta pagar los sueldos, aguinaldos, impuestos en una situación de pandemia, y se hace difícil financiarse”, continuó Castro quien amplió: “la tercera es la que está en la marginalidad: que no tiene trabajo y que hasta ahora la única solución que le hemos dado ha sido una ayuda social”.

Castro completó diciendo que “la solución es integrar a estas tres Argentinas, ser una sola donde podamos incluir a todos en la formalidad y que tengan oportunidades”.

“Este espacio lo que propone es precisamente eso: crear empleo y una mejora de educación para generar una sola Argentina para todos y todas: donde haya más pymes, más mundo productivo y más empleo”, finalizó la precandidata a diputada nacional.