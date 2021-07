El complejo está formado por una nueva central de generación térmica de 58 MW de potencia instalada que complementa los 99 MW del Parque Eólico Manantiales Behr.

Garantiza un suministro de energía eléctrica más estable, constante y eficiente en la zona de Comodoro Rivadavia.

Chubut, julio de 2021. YPF Luz inició las operaciones de su primer complejo híbrido de generación eléctrica, uno de los más grandes del país, desde donde se genera electricidad a partir de dos fuentes: eólica y térmica con gas natural. Con la reciente finalización de las obras de la Central Térmica Manantiales Behr, de 58 MW de potencia instalada, se complementa así la generación eléctrica del Parque Eólico Manantiales Behr de 99 MW, en operación desde 2018, generando un sistema híbrido.

De este modo, el complejo de generación híbrida puede producir energía eólica cuando sopla el viento y energía térmica cuando el tiempo no acompaña, garantizando así un suministro más estable, constante y eficiente en la zona.

La nueva Central Térmica Manantiales Behr cuenta con 5 motogeneradores de última tecnología y la más alta eficiencia con capacidad para operar en condiciones climáticas adversas. El gas natural utilizado como combustible en los motores, es producido por YPF en el mismo yacimiento Manantiales Behr.

“Estamos muy felices de poder poner en operación un nuevo proyecto de generación eléctrica en este contexto desafiante”, sostuvo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz. “En el sistema híbrido, la naturaleza complementaria de las energías ayuda a reducir las emisiones de carbono con la velocidad y escala que requiere el mundo. La combinación de gas natural y viento es una de las más eficientes – técnica y económicamente – que existen hoy en el mundo, permitiendo hacer sustentable el camino a la transición energética”, finalizó.

La nueva central térmica requirió una inversión total de US$ 100 millones: US$ 60 correspondientes a la construcción de la central, a cargo de YPF Luz, y US$ 40 para el tendido de la red eléctrica, a cargo de YPF.

Ubicada a 40 km de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, la nueva central cuenta con una eficiencia del 46,2% y genera energía equivalente a las necesidades de aproximadamente 130 mil hogares. Además, representa un aporte en la transición energética de la Argentina a través del uso de energía térmica diseñada para complementar a las energías renovables.

La electricidad que genera el Complejo Híbrido permite mejorar la disponibilidad de energía en el sistema eléctrico regional y en los yacimientos de YPF, dada la complementariedad eólica térmica con gas natural y la flexibilidad operativa, que permite subir carga y complementar el viento muy rápidamente.

DATOS CLAVE DEL COMPLEJO HÍBRIDO MANANTIALES BEHR

Central Térmica Manantiales Behr

Potencia instalada: 58MW

Inversión total: US$100

YPF Luz: US$ 60 millones para la construcción de la central.

YPF: US$ 40 millones para el tendido de la red eléctrica.

5 motogeneradores Wärtsilä modelo 31SGV20 de última tecnología y la más alta eficiencia los que impulsan generadores ABB AMG de 11,7MW.

Ubicación: a 40 Km de Comodoro Rivadavia, Chubut

Energía equivalente a las necesidades de 130 mil hogares (estimación)

Duración de la obra: 20 meses

Cantidad de empleos: 163 directos, 32 indirectos

El proyecto cuenta con la posibilidad de ampliarse hasta 90 MW en una segunda etapa.

Parque Eólico Manantiales Behr

Potencia instalada: 99MW

30 aerogeneradores

Factor de capacidad: 60,3%

Energía equivalente a las necesidades de 142mil hogares

260 mil TON de CO2 fijadas por año certificadas para emisión de bonos verdes por VCS (Verified Carbon Standard)

En 2020 fue el parque más eficiente de la Argentina con el factor de capacidad promedio más alto del país.

Acerca de YPF Luz

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) nacida en 2013, es una empresa líder en generación de energía eléctrica en el país. Actualmente la compañía tiene una capacidad instalada de 2360 MW que provee al mercado mayorista e industrial, y está construyendo otros 122 MW. YPF Luz tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, que optimiza los recursos naturales para la producción de energía térmica y renovable. Para obtener más información, visite www.ypfluz.com