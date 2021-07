El pasado fin de semana el Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche estrenaron “SILENCIOS del corazón”, pieza teatral con la que la agrupación independiente local retornó a las funciones presenciales.

Dada la contundente respuesta del público se anuncian dos nuevas funciones para el próximo sábado 31 de julio y el domingo 1 de agosto a las 19 horas. Como es habitual tendrán lugar en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567.

El referido trabajo escénico se inició en la pre pandemia y a pesar del largo tiempo y la complicada situación de todo el tiempo transcurrido, este grupo pudo concretar su cometido. La tarea partió de un soporte literario y de múltiples improvisaciones que con cada aporte fueron conformando un trabajo propio para llegar a una elaboración dramatúrgica a cargo de Edelmiro Menchaca Bernárdez quien condujo la experiencia y llevó adelante la dirección general.

Las intérpretes son Corina Cirone, Marta Capparuccia y Elena Pérez. Vestuario y caracterización, Daniel Navas. Operador de luces, Nicolás Navas. Modista, Irma Bustos. Producción y organización general: Equipo Delta.

“SILENCIOS…” es una conmovedora historia quebrada por toques de humor que abordan temas cotidianos. El planteo de una situación familiar poco a poco se va adentrando en temas que tienen que ver con la libertad de decidir. El acostumbramiento a la coerción física y moral impiden sacudirse de aquello que todos saben pero que nadie dice. Una madre presa de su propio pasado ha optado por el silencio y no dejará entreabrir ninguna ventana de liberación. Su hermana Petu parece resignarse al yugo y su hija Cecilia ha buscado fuera de la casa su realización personal y sentimental. Sin embargo, irse, no le ha sido suficiente.

La organización informa que para reservas e informes deben comunicarse con el celular 315117.

Se recuerda que las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no habrá boletería. Por otro lado se deberá consignar el nombre del espectador a fin de confeccionar una planilla de asistentes. El aforo es reducido y el uso de barbijo obligatorio. Se solicita puntualidad porque no se ingresará a la sala una vez comenzado el espectáculo.

La asistencia y apoyo a los artistas locales así como el respeto a las disposiciones sanitarias contribuirán paulatinamente a recuperar las acciones culturales de nuestra ciudad.

(Foto) “SILENCIOS del corazón”: Corina Cirone, Marta Capparuccia y Ele Pérez son las co-protagonistas de este trabajo teatral del Equipo Delta que vuelve a sorprender al público.