En la conferencia de prensa brindada ,al referirse a la fallida reunión paritaria, y al rol del Departamento Ejecutivo y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA).



En el encuentro con los medios estuvieron presentes también dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA), encabezados por su Secretario General Rubén Rodríguez.

Cabe recordar que ayer debía llevarse adelante la mesa paritaria convocada por la gestión municipal en el que se tratarían, entre otros temas, el incremento salarial de los trabajadores. Pero los representantes del STMA no concurrieron y, de esa manera, habilitaron al Ejecutivo de Hernán Bertellys y Alejandro Vieyra a dar por decreto un aumento “paupérrimo”.

“En la paritaria íbamos a discutir salarios y otros temas de interés para los trabajadores y trabajadoras, pero el sindicato que tiene mayoría de representación (por el STMA) no concurrió. Como es una reunión única, si no están todos los representantes no puede haber un acuerdo”, indicó Bercovich, al tiempo que entendió que “esto fue en desmedro de todos los trabajadores porque el sindicato los dejó sin representación”, habilitando así al municipio a otorgar un aumento salarial sin posibilidad de discutir ni consensuar.

En ese orden, el dirigente añadió que “es muy grave lo que pasó ayer. Consultamos con compañeros de La Plata y nunca vieron que sucediera una cosa así, porque obviamente esto es a favor del Ejecutivo que termina dando por decreto un aumento miserable gracias a la anuencia de ese sindicato que lo que hizo fue darle gobernabilidad para que llegue de la mejor forma a las elecciones de septiembre. Se han metido con la estabilidad y la dignidad de cada trabajador”.

Si bien el tema salarial era lo más importante a tratar, ATE también quería poner en la mesa de discusión cuestiones como los pases a planta permanente, la recategorización de los trabajadores, las bonificaciones y las condiciones de trabajo del sector de la salud, la entrega de ropa de trabajo, entre otras.

De esta manera, el aumento que tendrán los trabajadores será del 3 por ciento, “son migajas” apuntó Bercovich y sostuvo que “quisiera preguntarle a los trabajadores si están conformes con ese aumento”.

“Es evidente que hay connivencia nefasta entre el STMA y el Ejecutivo, y es lamentable que esté pasando”, consignó por último.

Por lo pronto, en las próximas horas ATE hará la presentación formal en la Delegación local del Ministerio de Trabajo para denunciar la situación y solicitar el llamado a una nueva reunión paritaria.

Por su parte, Rubén Rodríguez del SOEMPA dijo que “no me sorprende la connivencia entre el sindicato mayoritario y el Ejecutivo” y recordó que en reuniones paritarias anteriores, la propuesta salarial aceptada por el STMA fue la del Ejecutivo.

“Esto es negarle el salario a los trabajadores, muchos de los cuales están bajo la línea de pobreza”, remarcó.

Añadió que “ante la ausencia grosera de ayer, le permite al Ejecutivo que siga teniendo salarios de hambre. Seguramente es una estrategia para dar un aumento más cercano a la fecha de las elecciones. Es una vergüenza, es jugar con las necesidades de los compañeros que la están pasando mal”.

Advirtió por último que más allá de las diferencias que pueden tener SOEMPA y ATE, “nos sentamos juntos porque tenemos claro que nuestro adversario es el Ejecutivo, la discusión es con el Ejecutivo. Nosotros tenemos que estar alineados para conseguir el mayor beneficio para los trabajadores”.