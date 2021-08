La diputada provincial Alejandra Lordén, visitó las localidades de Bolívar y Olavarría, acompañando a los precandidatos a diputada nacional en segundo lugar Danya Tavela, y a senador provincial Alejando Celillo, por la lista que encabeza Facundo Manes como precandidato a diputado nacional.

“En esta campaña electoral se cruzan un partido renovado con una figura que rompe esquemas y jerarquiza el debate. En eso consiste el encuentro del radicalismo con Facundo Manes, que buscamos durante bastante tiempo y se concreta en el momento más oportuno: atravesando una crisis total que requiere decisiones valientes para superarla”, aseguró Lordén.

La diputada provincial remarcó que la situación económica en cada distrito es diferente pero el denominador común es la preocupación por el deterioro de la economía y la educación.

“Debemos iniciar el camino para devolver la esperanza a los ciudadanos. Hay chisporroteos naturales de un año electoral y, por otro lado, declaraciones e insinuaciones que no suman y generan desconfianza en la gente a la que salimos a pedirle el voto” remarcó la legisladora y concluyó que “La madurez de la UCR está justamente en reconocer la diferencia. No vamos a dejar que la competencia afecte las posibilidades de nuestra coalición. Estamos convencidos de nuestras ideas y de las personas que las representan, nada ni nadie nos va a mover de ahí. Las provocaciones no sacan de eje”.