Ayer, el intendente Hernán Bertellys y el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra recorrieron el Parque Industrial en donde se reunieron con Marcos Lafontaine de Power Parts SRL, empresa que se dedica a la importación de accesorios y repuestos para motocicletas, para la venta y distribución a través de su red nacional de concesionarios.

En la oportunidad, el jefe comunal detalló que “estamos visitando la empresa de Marcos Lafontaine que va evolucionando. Hemos tenido durante nuestra gestión un 140% de crecimiento en instalación de nuevas PyMEs y esta es una de ellas que se destaca realmente por la calidad de cómo han encarado este emprendimiento y bueno obviamente nosotros estamos para acompañar”.

Durante la charla, se analizó la situación de la firma ante las restricciones a las importaciones. Al respecto, Bertellys indicó que “vamos a ver de qué manera podemos hacer llegar la voz de este emprendedor a nivel nacional para que se revea la situación de las importaciones para las PyMEs porque realmente son el motor que generan fuentes de trabajo para las comunidades como las nuestras”.

Por su parte, Lafontaine señaló que “estamos instalados en el Parque Industrial de Azul desde el año 2018, terminamos la obra a fin de año. El proyecto era de ensamblado de modelos de motos en Azul para exportar al MERCOSUR. Nos vimos trabados por diferentes motivos que pasaron a nivel nacional en economía y trabas a las importaciones y demás y estamos con ese proyecto en pausa.”

La situación de las PyMEs

En tanto, Vieyra rememoró que “nosotros nos encontramos hace más de dos años, año y pico y él tenía un sueño y nos comentaba todo lo que tenía en mente y tiene en mente. Bueno algunas cosas no dependieron de él sino de las distintas instancias del gobierno”.

“Ahora tiene un inconveniente que no se le permite la importación para ensamblar y eso implica también que no pueda generar más mano de obra”-destacó el jefe de Gabinete.

Más adelante, anunció que “vamos a ver de qué manera lo podemos acompañar para que las autoridades nacionales escuchen este reclamo de las PyMEs porque es una PyME que está pidiendo un cupo muy pequeño comparado con lo que se mueve a nivel importación; entonces es importante acompañar con el empuje que tiene”.