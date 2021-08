Hace pocas semanas el Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche retornaron a la actividad escénica presencial y fue con el estreno de la obra “SILENCIOS del corazón”.

En cada función el público colmó la capacidad de la sala establecida por protocolo y brindó excelentes comentarios.

Para cerrar este primer ciclo de presentaciones se volverá a poner en escena el sábado 21 y domingo 22 a las 19 hs, siempre en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567.

La obra cuenta con dramaturgia y dirección general de Edelmiro Menchaca Bernárdez y las actuaciones de Corina Cirone, Marta Capparuccia y Elena Pérez. Vestuario y caracterización, Daniel Navas. Luces, Nicolás Navas. Modista, Irma Bustos. Producción y organización general: Equipo Delta.

El trabajo tuvo su inicio en los talleres del Equipo y se fue construyendo a partir de improvisaciones que permitió delinear personajes y situaciones.

“SILENCIOS…” aborda una historia familiar desde el humor, la ternura y el dolor. Habla de esos secretos que provienen de una herida del pasado y son parte de un pacto sobre lo que saben pero nadie dice. Habla de poderes y sometimientos donde la falta de una libre decisión deviene en culpas que se cargan sobre las víctimas. Quien se atreve a analizar este micro mundo puede encontrar su correlato en un marco más amplio que presupone ataduras a un pasado que no podemos reconocer y caemos en nuestra propia trampa de frustraciones, denostaciones, resentimientos, prejuicios, intolerancia… que nos impiden una salida. En estos tiempos en que tenemos limitado el acercamiento físico podremos sentir esa imposibilidad de aproximarnos, escucharnos, amarnos, perdonarnos. Dice la madre: ¿Qué querés remover? Lo que pasó, pasó. Su hija se ha ido pero quiere volver e intentar un cambio. Petu se debate entre la falta de amor, la ilusión de una partida y la imposibilidad de empoderarse de su libertad, como un pajarito en la jaula.

La organización recuerda que las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no habrá boletería. Se deberá consignar el nombre del espectador a fin de confeccionar una planilla de asistentes. El aforo es reducido y el uso de barbijo obligatorio. Se solicita puntualidad ya que no se ingresará a la sala una vez iniciado el espectáculo.

Por reservas o cualquier información hay que comunicarse con el celular 315117. La asistencia a las actividades artísticas locales así como el cumplimiento de las medidas sanitarias contribuirán paulatinamente a recuperar nuestra cultura del encuentro.

(Foto) Corina Cirone, Marta Capparuccia y Ele Pérez, tres actrices azuleñas que asumen los roles interpretativos de “SILENCIOS del corazón”, en un comprometido trabajo que logra un emotivo eco en el público.