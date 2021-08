El Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche vuelven a poner en escena su último estreno “SILENCIOS del corazón” en dos funciones que tendrán lugar el sábado 21 y domingo 22 a las 19 hs en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567.

La obra cuenta con las actuaciones de Corina Cirone, Marta Capparuccia y Elena Pérez. La dirección y la dramaturgia corresponde a Edelmiro Menchaca Bernárdez.

Esta pieza teatral es parte de una serie relacionada a los sentimientos y conflictos que se dan en un estrecho vínculo familiar: “MENTIRAS del corazón” (estrenada hace muchos años), la mencionada “SILENCIOS del corazón” y “PIEDRAS del corazón” que será puesta en escena en breve tiempo.

“SILENCIOS…” es una comedia dramática que tiene que ver con “lo que todos saben pero nadie dice”. Alicia, Petu y Cecilia, están atadas a un silencio familiar arrastrado desde la adolescencia de la madre. Habla de poderes y sometimientos donde la falta de una libre decisión deviene en culpas que se cargan sobre las víctimas. Este pequeño formato íntimo y cotidiano puede encontrar su reflejo metafórico en un macro mundo colectivo que expone la potencia de un pasado que no podemos asumir y nos impiden una salida liberadora. Así, el presente es un sucesivo encadenamiento al resentimiento, a la frustración, la denostación y la intolerancia. Por otro lado, la imposibilidad de acercamientos humanos, cobra en estos tiempos una nueva forma de lectura.

La organización recuerda que el aforo es reducido y el uso del barbijo obligatorio. Las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no habrá boletería. Como siempre se solicita puntualidad ya que no se ingresará a la sala una vez iniciado el espectáculo. Las reservas o mayor información pueden requerirse al celular

315117. El cuidado y respeto a las medidas sanitarias permitirá sostener la presencialidad a los espectáculos y celebrar la cultura del encuentro.

(Foto) “SILENCIOS del corazón” es una conmovedora historia que cuenta con el co-protagonismo de las actrices locales Corina Cirone, Marta Capparuccia y Ele Pérez.