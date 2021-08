El último fin de semana, un grupo de jóvenes pertenecientes a la Escuela Municipal de Atletismo participó con éxito del Campeonato Provincial para categorías sub 23 y sub 18 desarrollado en Mar del Plata, donde obtuvieron dos primeros puestos y otros cinco podios.

En este sentido, los resultados de la delegación de Azul fueron los siguientes:

Sub 23

– Juan Arriéguez1°en lanzamiento de bala y 2° en disco.

– Gastón Larraburu: 1° en salto en largo.

– Alen Bardas. 2° en lanzamiento de martillo.

– Bruno Azimonti: 3° en salto en largo.

– Tobías Cardoso: 4° en lanzamiento de disco.

– Juan Leiva: 18º en 1.500 metros.

Sub 18

– Nahuel Pedernera: 2° en salto en largo y 3°en 100 metros.

– Pablo Negrette: 2° en lanzamiento de martillo, 5° en bala y 6º en disco.

– Delfina Peroggi: 9ª en salto en largo y 4ª en su serie de 100 metros.

Asimismo, a partir de estos resultados y otras marcas registradas a lo largo del año, los atletas Nahuel Pedernera, Pablo Negrette, Delfina Peroggi y Micaela Costa están clasificados para el Campeonato Nacional Sub 18 a realizarse en Posadas, Misiones, los días 4 y 5 de septiembre próximos.