El intendente Hernán Bertellys visitó la cooperativa Hecho en Azul, emprendimiento textil impulsado por la comuna y que cuenta con un espacio y maquinaria propia. Actualmente 14 mujeres están capacitándose en el oficio, realizando producción de distintas prendas que posteriormente serán ofrecidas para su venta. El local se encuentra ubicado en H. Yrigoyen casi Rauch.

Participaron de la recorrida el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra, la senadora provincial Lucrecia Egger y la directora de Economía Social y Juventud Jéssica Córdoba. En la ocasión, recorrieron el local y dialogaron con la capacitadora María Laura Recci y las participantes del taller.

Al respecto, el mandatario aseguró que “estoy muy emocionado por este grupo de mujeres valientes y trabajadoras. Realmente orgulloso y me quedan dos años de trabajo en el municipio en los que serán acompañadas desde la gestión para que sigan creciendo y evolucionando”.

Por su parte, Vieyra remarcó que “la gente quiere trabajo, no quiere que le regalen nada, entonces cuando uno puede cumplir estas metas es decir, cerramos el círculo virtuoso, nos pone muy contentos, generar el puesto de trabajo”.

Más adelante, agregó que “creemos en este tipo de emprendedurismo que hacen las cooperativas y por sobre todas las cosas creemos en la fuerza del trabajo. El ordenador de toda la economía”.

Asimismo, la senadora Egger subrayó que “el lugar es para mujeres que cargan con una historia muy compleja, que son jefas de hogar que muchas veces no tienen dónde recurrir y más allá de la dignidad, es poder llevar su dinero a casa y sostenerse sin necesidad de que nadie les regale nada”.

Más adelante, comentó la fuerza del trabajo en equipo donde desempeñó el rol de asesora jurídica e indicó que “ellas a partir de este momento tienen una oportunidad con muchas personas, y esta igualdad de oportunidad no es una poca cosa, llevarse un oficio, llevarse un saber a su emprendimiento, cuando quiera despegar”.

Posteriormente, Córdoba informó que “son aproximadamente 14 mujeres las que están trabajando. Se van a seguir sumando, la idea es que esto siga creciendo y más emocionada porque el trabajo dignifica y acá hay trabajo. Muchísimas expectativas de crecimiento y con total apoyo municipal, creo que es uno de los hitos de nuestra gestión, de la gestión del Intendente apoyar a los emprendedores”.

Finalmente, Recci detalló que “del 2018 que vienen las chicas con un taller donde enseñaban moldería y esto fue creciendo y hoy tener el local, tener las máquinas, tener las mujeres es lo mejor que puede pasar porque todas, y cada una entrega todo para poder aprender en principio y después para confeccionar que salgan prendas de diseño y calidad a bajo costo”.

En tanto, indicó que “hay muchas chicas en lista de espera y a medida que vayan aprendiendo, un grupo van ingresando así que cualquiera puede anotarse”.