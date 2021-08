Facundo Manes -precandidato a diputado nacional por la lista Dar El Paso en la interna de Juntos



Recorrió la fábrica de lácteos Luz Azul, conversó con vecinos y brindó una conferencia de prensa

En principio, –acompañado por los precandidatos a primer y segunda concejal Jorge Ferrarello y Pilar Álvarez, respectivamente, y a senadora provincial Lorena Mandagarán- estuvo en Luz Azul donde fue recibido por la titular de la empresa Gabriela Benac y su socio Ismael Bracco. Allí, recorrieron la planta, le relataron el trabajo que desarrollan, los productos que se elaboran –en especial el dulce de leche y los quesos- y el rol institucional de la firma.

Más adelante, en el Cantoncillo de Santa Margarita tuvo lugar la conferencia de prensa, en la cual Manes destacó que “Argentina es uno de los pocos países del mundo que involuciona sin guerra. Y esto pasaba antes de la pandemia. La pandemia puso en evidencia los problemas estructurales de la Argentina: la pobreza, la malnutrición infantil, la corrupción, la falta de rumbo colectivo, los problemas educativos”.

“La única manera de enfrentar esto es soñar en grande nuevamente, creer en nosotros, no renunciar a Argentina, dar el paso”-subrayó.

Asimismo, enfatizó que “lo que está gestándose en el interior, en el conurbano y que se expande por todo el país, es un basta. Un basta de gente como yo, que viene de la sociedad civil, no de la política, y que le dice basta a las prácticas y las fórmulas de siempre que nos trajeron hasta acá”.

Entre otros conceptos, Manes manifestó que “nosotros queremos generar una dinámica colectiva para la reconstrucción de Argentina como lo fue la democracia en 1983; ahora abriéndonos, conectándonos y compitiendo con el mundo. Para eso tenemos que hacer una revolución del conocimiento”.

“Esta elección va a interpelar a la ciudadanía si quiere seguir con lo mismo o quiere apostar a lo nuevo, a lo que quiere enfrentar al status quo”-resaltó.

En tanto, agregó que “uno de los problemas de Argentina es que no tenemos un proyecto de país. Tenemos políticas pendulares que nos matan. Cada gobierno quiere reinventar la rueda. Parte del problema económico de Argentina es la falta de confianza, la falta de productividad y las políticas pendulares”.

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires indicó que “por eso esta no es una propuesta del medio, es salir del laberinto por arriba, con una visión estratégica de país que no tenemos hace décadas, y cada vez somos más pobres y más desiguales. Soy una persona resiliente, cuesta arriba como la mayoría de los argentinos. No me van a frenar con críticas feroces. Lo que más me da lástima es que quieren frenar a gente nueva que se incorpora a la política. No debemos liderar con miedo, debemos hacerlo con esperanza”.

“Necesitamos todos dar el paso. No hay que tener miedo porque esta dinámica que se está construyendo por arriba de la grieta no tiene techo ni fecha de vencimiento”-concluyó.

Luego del contacto con los medios, Manes recorrió el sector céntrico recibiendo saludos y charlando con los vecinos y vecinas.