El domingo pasado se realizó la tercera fecha del Prix de Ajedrez por categorías “Ciudad de Azul”, que se lleva adelante de forma online y gratuita organizado por la Municipalidad de Azul y que en esta oportunidad convocó a 89 inscriptos.

Como es habitual para la modalidad virtual, la competencia se desarrolló a través de la plataforma lichess.org. A su vez, el torneo se organizó a 7 partidas con un tiempo de 5 minutos más dos segundos de incremento por jugada.

En este sentido, las principales posiciones fueron las siguientes:

– Sub 9: 1°Samuel Rodríguez; 2° Bautista Godoy; 3° Nehuén Rodríguez.

– Sub12: 1° Laureano Tescione; 2° Joaquín Zaffora; 3° Nicolás Gorga; 4º Matías Gorga.

– Sub14: 1ª Florencia Lamique; 2° Matías García; 3ª Maitena Bonzo; 4ºBautista Jaurena y Lucas Toledo.

– Sub16: 1° Agustín Lamique; 2º Jesús Panama; 3º Leandro Casanovas.

– Sub18: 1° Santino Pentito; 2º Bautista Bermay; 3º Juan Pedro Godoy.

– Sub 20: 1º Nicanor Núñez; 2º Jeremías Tiengo; 3º Gian Marco Vitale; 4º Ramito Testa.

– Clasificación General:1° Gustavo Godoy; 2° Manuel Leonel; 3° Santino Pentito; 4º Bautista Bermay; 5º Cesareo Pal.

– Senior: 1° Gustavo Godoy; 2°Cesareo Pal; 3° Alfredo Davis; 4º Daniel Dipaola; 5º Adolfo Abdala; 6º Jorge Suárez.

– Categoría libres: 1º Andrés Sosa; 2º Víctor Marcelo; 3º Jorge Guerra; 4º Lucas Tedesco; 5º Hernán Ponce; 6º Leonardo Gotte; 7º Ignacio Godoy; 8º Marcelo Rodríguez.

– Mejores Damas: en sub 14, Florencia Lamique y Maitena Bonzo; en libres 1ª Paola Nievas, 2ªMaría J. Finet y3ª Betty Connolly.

Cabe señalar que la próxima fecha del Prix se llevará a cabo el domingo 19 de septiembre desde las 18:30. Por consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Deportes de la Municipalidad, al teléfono 431752 o al correo electrónico deportesazul1234@gmail.com.