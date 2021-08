Anoche se realizó la presentación oficial de la Lista 3 “Dar El Paso” que participará en la interna de Juntos, en las elecciones primarias, abiertas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.



El espacio está conformado por la Unión Cívica Radical, el GEN y el Partido del Diálogo de Emilio Monzó y lleva como precandidato a diputado nacional a Facundo Manes y en el orden local, a Jorge Ferrarello como precandidato a primer concejal.

Durante la actividad que se desarrolló en forma virtual, fueron presentados cada uno de los candidatos que conforman la lista. A continuación, Ferrarello les agradeció su participación y señaló que “en estas elecciones internas queremos sumarnos porque vemos que hay una gestión desgastada y queremos hacer posible un cambio”.

“Cada uno de nosotros desde su lugar estaba se puede decir tranquilo en lo que estaba haciendo -y hemos hecho muchas cosas por Azul- pero vemos que desde ahí ya no podemos hacer más y es hora de intervenir en la política azuleña”-añadió.

Durante su alocución, resaltó la amplitud de la lista en cuanto a su representatividad y composición variada y la capacidad de diálogo y escucha, frente a lo que definió como “una gran centralización del poder en una o dos personas”.

Como formas claves para lo que se propone como opción, Ferrarello habló además de transparencia y planificación como clave para definir qué Partido se quiere; “es necesario empezar a ver hacia dónde queremos que vaya Azul”-dijo. En este punto, relató que desde las diferentes instituciones que conforman quienes integran el espacio, se viene trabajando hace tiempo en este sentido.

“Queremos demostrar que podemos escuchar al vecino, a los que saben y nos pueden ayudar a planificar y cambiar Azul. Los tres espacios vamos por el diálogo y el consenso. Con eso vamos a avanzar no uno, sino varios pasos con la idea de no quedarnos en el Concejo Deliberante y ahí parar, sino que queremos armar un espacio para el 2023, que Azul tenga un espacio de azuleños para gobernar el Partido”-indicó durante la presentación de la Lista 3.

En tanto, enfatizó que “no nos tenemos que olvidar que Cacharí y Chillar son también parte del Partido” y manifestó que se trabajará con los vecinos y entidades intermedias de cada localidad en la manifestación de las necesidades y proyectos surgidos del seno mismo de cada una de ellas.

Por último, invitó a votar a “Dar El Paso” para “hacer el cambio de una vez por todas en Azul; somos azuleños que estamos radicados acá, tenemos nuestros proyectos de vida acá, nuestros hijos acá y desde ahí queremos planificar para que nuestros hijos no tengan necesariamente que irse”.

Más adelante, fueron los precandidatos a concejales en segundo, tercer y quinto puesto, Pilar Álvarez, Gabriel Terra y Federico García, respectivamente, los encargados de detallar las líneas de trabajo y propuestas generales en cuanto alternativas de gobierno a favor de la comunidad (condiciones de vida, oportunidades de desarrollo personal, salud, vida en el barrio, participación y protagonismo), como fortalecimiento de las instituciones (capacidades de gestión, oportunidades de desarrollo, redes) y promoción del desarrollo local del Partido.

Posteriormente, el precandidato a consejero escolar en primer término Luciano Giachetti habló acerca de lo que se espera trabajar desde el Consejo Escolar.

Finalmente la precandidata a senadora provincial en segundo lugar por la séptima sección electoral Lorena Mandagarán dialogó acerca de las alternativas de gobierno que promuevan el desarrollo regional del Partido; en particular señaló a “la educación y la salud como herramientas de progreso que generen cambios”.

LISTA 3 “DAR EL PASO”

Precandidatos a concejales titulares

1º Jorge Ferrarello: UCR. Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio del Azul (AECA).

2º Pilar Álvarez: UCR. Médica pediatra. Trabaja en Zoonosis Rural y en su consultorio particular.

3º Gabriel Terra: Partido GEN. Docente, Profesor de Educación Física. Consejero Escolar 2011 – 2015. Trabajó 7 años en la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

4º Stella Delbasso: Partido GEN. Docente durante 29 años en diferentes servicios educativos, públicos y privados, rurales y urbanos. Culminó su carrera como Inspectora de Educación Primaria.

5º Federico García: Partido del Diálogo. Empresario. Analista de sistemas, docente, actual presidente del Centro de Empresarios de Azul (CEDA).

6º Silvina Lazarte: UCR. Jubilada del Servicio Penitenciario. Es Delegada de Suboficiales retirados. Estudiante de Derecho UNICEN.

7º Rodrigo Santamaría Martini: Presidente la Juventud GEN. Se desempeña como secretario del Bloque de Concejales GEN Azuleños para el Cambio.

8º Alejandra Cruz Prat: UCR. Escribana. Ejerce su profesión en la escribanía de la familia.

9º Juan Cruz Padilla: UCR. Estudiante de Derecho UNICEN. Trabaja en el Registro del Automotor seccional 2.

Precandidatos a concejales suplentes

1º María Emilia Tocco: Partido GEN. Integrante de la Juventud. Estudiante del Profesorado de Ciencias Políticas en el Instituto N° 2.

2º Matías Corti Irigoyen: Partido del Diálogo. Joven empresario, lleva adelante diversos emprendimientos.

3º Alejandra Hesayne: UCR. Docente Nivel Inicial.

4º Juan Antonio Villarruel: UCR. Emprendedor gastronómico.

5º Lucía Eugenia Pros: UCR. Empleada de Comercio.

6º Héctor Moreno: Partido GEN. Jubilado. Actualmente realiza tareas de maestranza en el Barrio Empleados de Comercio de Azul.

Precandidatos a consejeros escolares titulares

1º Luciano Giachetti: UCR. Es asistente de minoridad en el Instituto Lugones.

2º Andrea Alejandra Añorga: Partido del Diálogo. Profesora de Matemáticas, con pos-título en Contexto de Encierro. Trabaja en diversos establecimientos educativos de Azul.

3º Pablo Cupparo: UCR. Es Técnico Electromecánico y Profesor de Matemática. Docente de talleres en la Escuela Técnica N°2 Vicente Pereda.

Precandidatos a consejeros escolares suplentes

1º Natalia Pane: Partido GEN. Docente, maestra de jardín de infantes y profesora secundaria para jóvenes y adultos.

2º Lucas Larraburu: UCR. Estudiante de Derecho UNICEN, es Prosecretario Administrativo del Concejo Deliberante. Trabaja en un estudio jurídico.

3º Rita Bertolotti: Partido del Diálogo. Auxiliar docente con 25 años de antigüedad, actualmente en Escuela 28. Fue delegada de UPCN. Es Técnica Universitaria en Turismo Cultural.

Precandidata a senadora provincial

2º Lorena Mandagarán: Partido GEN. Trabajadora Social y Abogada; se desarrolló en Atención Primaria de la Salud; es docente universitaria y actualmente se desempeña en la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Azul.