El jefe de Gabinete Alejandro Vieyra y el director de Infraestructura Juan Barreca recorrieron el sector de calle Neuquén entre Lavalle y las vías del ferrocarril, donde se está realizando la extensión de la red cloacal.

Al respecto, Vieyra señaló que “estamos en el barrio Del Carmen cumpliendo con estas pequeñas obras y grandes obras que le cambian la vida a los vecinos”.

“Estamos más que nunca escuchando a los vecinos que es lo que a nosotros realmente nos marca un camino; si nosotros escuchamos sabemos donde están las necesidades”-expresó el Jefe de Gabinete.

Por su parte, Barreca indicó que “en esta zona faltaban 200 metros; hay un montón de familias que están viviendo en este lugar y faltaba el servicio cloacal”.

El Director explicó que “la obra consiste en esos 200 metros de cañería de 160 milímetros, la construcción de las bocas de registro en cada esquina y ya le quedaría el servicio para que después cada vecino pueda conectarse a la cloaca”.

En tanto, el vecino Carlos García relató que “era un viejo pedido y con los pozos ya no sabíamos que hacer, cuatro pozos en casa, de uno pasaba al otro, ya con los años ya no puedo hacer más pozos”.

“Cuando yo llegué acá, era todo monte, todo campo y nos fuimos de a poquito haciendo, pusimos esta calle, llegó el agua, ahora gracias a dios llegan las cloacas; espero que algún día llegue el gas también; yo no lo voy a ver pero por lo menos que se vaya para adelante”-subrayó.