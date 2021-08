En el marco de su Programa Otoño Azul Escenario Provincial, el Equipo Delta recepcionará en su espacio al Grupo E.T.F.A (Espacio Teatral para la Formación de Actores) proveniente de la ciudad de Trenque Lauquen.

En la oportunidad presentarán la obra “Encerrados en Libertad” que tendrá lugar el próximo sábado 4 de septiembre a las 20 hs en La Salita del Vivero Cultural Otoño Azul, Malere (ex Córdoba) 567, entre Moreno y Av. 25 de Mayo.

La pieza cuenta con la actuación de Javier Bories, actor, profesor y director, fundador de E.T.F.A. y gestor de la sala teatral «El Galpón del Abuelo» e Ignacio Cadierno, actor oriundo de Trenque Lauquen actualmente radicado en La Plata.

El grupo tiene una amplia trayectoria que se manifiesta en los autores abordados en casi veinte años de actividad: Aída Bornik, Beatriz Mosquera, Moliere, Alberto Adellach, Griselda Gambaro, Roberto Cossa, Javier Daulte, Dragún, Fontanarrosa, etc.

“ENCERRADOS…” está ambientada en la Argentina del año 1995. La propuesta teatral transita la historia de dos singulares personajes, el dueño de un videoclub y un profesor de filosofía, que en un azaroso y accidentado evento exponen profundas e inquietantes reflexiones y diálogos sobre la vida, la esperanza, el amor, las pasiones, la lucha, la solidaridad y la necesidad de encontrarnos como sociedad destruyendo los obstáculos que nos separan.

“Encerrados en Libertad” del humorista entrerriano Ricardo Leguizamo se propone como una comedia dramática que se resignifica no sólo en código de humor sino también en clave de crítica.

Por reservas e informes hay que comunicarse con el celular 315117.

Tener en cuenta que las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no se habilita boletería. Por otro lado se deberá consignar el nombre del espectador a fin de confeccionar una planilla de asistentes. El aforo es reducido y el uso de barbijo obligatorio. Se solicita puntualidad porque no se ingresará a la sala una vez comenzado el espectáculo.

El Equipo Delta viene sosteniendo una intensa acción en cuanto a las clases de formación escénica, la presentación de sus propios trabajos y ahora tratando de brindar espacio a otros colegas del teatro independiente provincial.

El teatro es seguro y entre todos sostendremos la actividad.

FOTO: Bories y Cadierno, dos actores de aquilatada trayectoria que nos traen desde el humor una interesante mirada sobre la necesidad de encuentro y solidaridad.