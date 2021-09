Días atrás se disputaron en instalaciones del Club de Remo partidos correspondientes a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, donde Azul logró clasificar a dos parejas para la fase final del certamen provincial.

Se trata de las duplas conformadas por Martín Pecorena y Gerónimo Romero en categoría sub 14 y Thiago Godoy y Simón Ferreyra en sub 16.

Entre los chicos de menor edad, Pecorena y Romero comenzaron su camino con una ajustada victoria sobre Saladillo por 6-7, 7-6 y 10-5 y luego vencieron en la final a Rauch por 6-1 y 7-6.

En tanto, en sub 16 los azuleños Godoy y Ferreyra derrotaron a Bolívar 6-2 y 6-3, después a Olavarría 6-3 y 6-3 y en el partido decisivo superaron a Rauch 6-0 y 7-5.

Otros resultados

Por otro lado, también en sub 14 pero en la especialidad singles, el vencedor fue Bolívar, que le ganó su último partido a Rauch 6-4 y 6-3.

En categoría sub 16, la competencia de singles dejó como finalistas a Olavarría y Tapalqué, que disputarán la final próximamente.

A su vez, en sub 18 singles el vencedor resultó Rauch, cuyo representante derrotó al joven azuleño Jonatan Vena 6-4 y 6-2 en última instancia.

Finalmente, en universitarios el municipio clasificado a la etapa final de los juegos fue Olavarría que se impuso en la final de la categoría a Rauch por 7-5 y 6-1.