Para este sábado 4 de septiembre el Equipo Delta anuncia la presentación de la obra “Encerrados en Libertad”, una propuesta del Grupo E.T.F.A. (Espacio Teatral para la Formación de Actores) que proviene de la ciudad de Trenque Lauquen.

La obra se ubica temporalmente en los años ´90 en la Argentina. La situación expone a dos personajes de características muy diferentes que se quedan en un ascensor. El hecho provoca diferentes reflexiones sobre la vida y en código de humor y de crítica se arriba a la necesitad de encuentro y solidaridad que nuestra sociedad necesita.

El autor de la pieza es el humorista entrerriano Ricardo Leguizamo y cuenta con la actuación de Javier Bories e Ignacio Cadierno, actores de sólida trayectoria en el teatro independiente de esa ciudad bonaerense.

La presentación tiene lugar dentro del Programa OTOÑO AZUL ESCENARIO PROVINCIAL desde el cual la agrupación local recibe a otros elencos de diferentes lugares.

“Encerrados en Libertad” se presentará a las 20 hs en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567, casi Moreno. Para reservas o informes hay que comunicarse con el celular 02281 315117.

Se recuerda que las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no se habilita boletería. Por otro lado se deberá consignar el nombre del espectador a fin de confeccionar una planilla de asistentes. El aforo es reducido y el uso de barbijo obligatorio. Se solicita puntualidad porque no se ingresará a la sala una vez comenzado el espectáculo.

El Equipo Delta abre de este modo un mes rico en propuestas. Continúa con los talleres de actuación y tiene previstas nuevas presentaciones de las obras elaboradas en su propio grupo y que han obtenido excelente respuesta del público: “SILENCIOS del corazón” y “PIEDRAS del corazón”.

FOTO: Los actores Javier Bories e Ignacio Cadierno desarrollan a partir de un conflicto simple una alegoría social en la que no se descartan la crítica ni el humor.