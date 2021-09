La semana pasada se disputó en instalaciones del Club River Plate Azuleño la competencia de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses en fútbol 11, tanto masculino como femenino, en distintas categorías juveniles bajo la modalidad selecciones municipales.

En sub 18 masculino, se jugaron partidos correspondientes a cuartos de final, donde el combinado de Azul derrotó a Alvear por 5 a 0 y pasó así a semifinales junto con Olavarría (2-0 a Saladillo), Bolívar (3-2 a Las Flores) y 25 de Mayo (4-3 a Rauch).

En tanto, en sub 16 masculino el conjunto local cayó por penales luego de igualar 1-1 ante Las Flores, el cual avanzó a semifinales junto con Saladillo (2-1 a Rauch), Olavarría (3-2 por penales tras empatar 2-2 con 25 de Mayo) y Alvear (3-0 a Bolívar).

Para ambas categorías masculinas, quedaron pendientes las semifinales y finales, las cuales se definirán entre los equipos ganadores en fecha a confirmar durante septiembre.

Por otra parte, en sub 14 femenino Azul fue derrotado en su partido de semifinales 4-2 por Las Flores. Participaron también delegaciones de Saladillo, 25 de Mayo y Olavarría, que finalmente derrotó en el partido decisivo a las Flores por 2-0 y quedó así clasificado para la fase provincial.