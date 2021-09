El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul realizó, el pasado martes 24, la toma de juramento a nuevos matriculados y matriculadas. El acto se llevó a cabo mediante la modalidad virtual -de acuerdo con lo establecido en el instructivo diseñado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires- y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.

El presidente de la entidad tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, donde los recibió en el marco de un Colegio de puertas abiertas, en permanente transformación para mejorar la respuesta institucional para todos quienes lo integran.

“Este Colegio de Abogados ha garantizado que matriculados y matriculadas de distintos puntos del extenso Departamento Judicial cuenten, de manera gratuita, con su firma digital, una herramienta invaluable en estos tiempos donde la adaptación a las nuevas reglas del ejercicio profesional hace la diferencia: a nosotros, por disponer en tiempo récord de las respuestas a los cambios introducidos pero, sobre todo, a quienes acuden en busca de nuestro asesoramiento y servicio profesional, poniendo en valor un rol insustituible del andamiaje jurídico: la abogacía como pieza fundamental del sistema de administración de justicia.

Desde hace un año y medio, la crisis sanitaria nos definió, casi de manera irreductible, como una sociedad digital, obligando a los poderes públicos a revisar las viejas prácticas. Los procesos judiciales y notificaciones electrónicas, las tramitaciones y mediaciones telemáticas son algunas operaciones que tuvimos que implementar. Hoy, un nuevo marco regulatorio domina nuestro trabajo diario y la digitalización de los procesos permitió garantizar el progresivo funcionamiento del servicio de justicia. Para los abogados y abogadas, la “despapelización” no es tan sólo un compromiso ambiental sino una mejor forma de trabajar en este mundo profesional que, como muchos otros, convirtió a la tecnología en una gran aliada.

Quienes integramos la actual gestión del Colegio de Abogados Departamental, sabemos –porque lo vivimos día a día- que la mejor construcción institucional es la colectiva pero para garantizar igualdad de acceso a la participación necesitamos, previamente, asegurar los canales y las vías a través de las cuales podamos seguir sumando nuevas voces, nuevas ideas. Ésa es una de las grandes conquistas que nos podemos atribuir y sus resultados no son sólo mérito de una persona o de un Consejo Directivo sino también de una comunidad de matriculados y matriculadas que ratificaron esa necesidad y acompañaron estos nuevos trayectos, a los que se suman otros no menos importantes, como la disponibilidad digital de toda la agenda de actividades y servicios del Colegio, la permanente capacitación y actualización gratuita a cargo de reconocidos exponentes que diversas ramas del Derecho. En suma, el respaldo institucional que hoy podemos ofrecer es gracias al rol que han asumido todos sus actores y todos los recursos puestos a dar la mejor respuesta a los nuevos desafíos y a los compromisos fundacionales. En la defensa de esos principios, somos todos esenciales: para el Colegio y para una sociedad ávida de un mejor servicio de justicia.

A partir de hoy, el sostén y el crecimiento de esos logros también es una responsabilidad de ustedes porque ya son parte de una institución que requiere del compromiso de todos y todas cada vez que pensamos en ese mejor Colegio que podemos ser cuando cumplamos los 100 años. Ustedes son su cara visible en todos los ámbitos donde desarrollen su profesión. Honren y defiendan a la abogacía con buenas prácticas profesionales y estarán honrando al Colegio al cual pertenecen a partir de hoy», concluyó Gastón Argeri, para dar paso al acto de jura.

Nuevos matriculados y matriculadas

Dra. Mariana Cogliatti (Azul)

Dra. Carla Soledad Bideberripe (Las Flores)

Dra. Florencia Horton (Olavarría)

Dra. Franca Barresi (Olavarría)

Dra. Graciela Ana Salerno (Tandil)

Dra. Jaqueline Noemí Gadea (Las Flores)

Dra. María Fernanda Goitia (Olavarría)

Dr. Antonio Andrés Bilbao La Vieja (Azul)

Dr. José María Calabrese (Azul)

Dr. Juan Robino (Azul)

Dr. Tomás Javier Toujas (Azul)

Dr. Félix Leandro Florentino Quiroga (Azul)

Dr. Matías Vidal (Azul)

Dr. Piero Spinola (Olavarría)

Dr. Sergio Claudio Frascino (Las Flores)

Proc. Melisa Victoria Denari (General Alvear)

Proc. Silvina de los Ángeles Machado (General Alvear)