La semana pasada selecciones municipales azuleñas participaron en distintas localidades de la zona de competencias de fútbol 5 femenino y básquet masculino, en el marco de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

En primer lugar, el miércoles último se disputó en Saladillo el sub 13 de básquet masculino, donde el representativo de nuestro distrito fue vencido en su primer partido por su par olavarriense con un marcador de 110 a 61.

En tanto, el jueves se jugaron en San Carlos de Bolívar los partidos de fútbol 5 femenino correspondientes a la categoría sub 16. Allí Azul cayó en cuartos de final ante Olavarría por 3 a 2 en definición por penales, luego de haber empatado 1 a 1 en el tiempo regular.

Finalmente, el viernes el equipo azuleño de básquet masculino sub 17 participó del regional nuevamente en Saladillo. En esta ocasión, el primer partido terminó en victoria ante 25 de Mayo por 90 a 61 y posteriormente Olavarría lo derrotó por 74 a 48.