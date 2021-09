Luego de seis funciones con el aforo estipulado repleto de público, el Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche vuelven a poner en escena “SILENCIOS del corazón” el próximo sábado 18 a las 20 hs en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567.

Al día siguiente la obra se presentará en La Comedia de Saladillo ya que fue invitada a integrar la programación de la 39 Muestra de Teatro Bonaerense que dicha institución teatral realiza hace tanto tiempo con gran esfuerzo y tesón.

“Silencios…” cuenta con dramaturgia y dirección general de Edelmiro Menchaca Bernárdez y las actuaciones de Corina Cirone, Marta Capparuccia y Elena Pérez. Vestuario y caracterización, Daniel Navas. Luces, Nicolás Navas. Modista, Irma Bustos. Producción y organización general: Equipo Delta.

Esta pieza teatral es una comedia dramática que tiene que ver con “lo que todos saben pero nadie dice”. Alicia, Petu y Cecilia, están atadas a un silencio familiar arrastrado desde la adolescencia de la madre. Habla de poderes y sometimientos donde la falta de una libre decisión deviene en culpas que se cargan sobre las víctimas. Este pequeño formato íntimo y cotidiano puede encontrar su reflejo metafórico en un macro mundo colectivo que expone la potencia de un pasado que no podemos asumir y nos impiden una salida liberadora. Así, el presente es un sucesivo encadenamiento al resentimiento, a la frustración, la denostación y la intolerancia. Por otro lado, la imposibilidad de acercamientos humanos, cobra en estos tiempos una nueva forma de lectura.

La organización recuerda que el aforo es reducido y el uso del barbijo obligatorio. Las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no habrá boletería. Como siempre se solicita puntualidad ya que no se ingresará a la sala una vez iniciado el espectáculo. Reservas e información pueden requerirse al celular 315117.

“PIEDRAS DEL CORAZÓN”: Esta obra, que junto a “Silencios…” y “Mentiras…” conforman una serie relacionada con los conflictos íntimos y familiares, también vuelve a escena el viernes 24 y domingo 26 del corriente. En esta oportunidad las co-protagonistas son otras integrantes del Taller: Mirta Luján, Marta Scalcini y Manuela Abella.

De esta manera se completa la cartelera de septiembre de este espacio teatral azuleño con producciones de su propia factura.

(Foto) Las actrices locales Corina Cirone, Marta Capparuccia y Ele Pérez llevan a cabo la obra “SILENCIOS del corazón”, una historia que ha alcanzado honda vibración en los espectadores y que vuelve a LA SALITA este sábado.