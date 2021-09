Luego de participar en la Muestra de Teatro Bonaerense de la ciudad de Saladillo durante el fin de semana pasado, el Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche continúa presentado elaboraciones teatrales propias en nuestra ciudad.

Dentro de la serie referida a conflictos familiares e íntimos vuelve a escena, luego de su reciente estreno, la obra “PIEDRAS del corazón” que cuenta con dramaturgia y dirección de Edelmiro Menchaca Bernárdez y las actuaciones de Mirta Luján, Marta Scalcini y Manuela Abella.

Su temática vuelve a interpelar las relaciones familiares, en este caso con una disfuncionalidad que se acentúa en un juego constante de luces y sombras donde emerge una suerte de humor y realidad descarnada a lo largo del desarrollo de la historia. Beatriz, identificada reiterada y despectivamente como Chicha por su madre, se dedica al trabajo doméstico y ha tenido tres hijos de diferentes padres. A través del tiempo, su madre parece decretar la imposibilidad de escapar a su destino sin embargo Chicha enarbola como único orgullo haber tenido y defendido la vida de sus hijos. La pérdida del padre en su infancia y de sus hijos ya criados, alcanza un límite inesperado cuando no encuentra a Clarita, su hija menor. Y es Clarita quien desde su inocencia decidirá abruptamente poner una drástica cuota de justicia. Una historia de desamor y de amor entre padres e hijos que no dejará de sorprender en todo su desarrollo.

Las funciones tendrán lugar el viernes 24 y domingo 26 a las 20 hs en LA SALITA del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (Córdoba) 567. Para reservas e informes llamar al celular 315117.

Prosiguen las medidas de protocolo sanitario y aforo limitado por lo que se recuerda que las entradas deben ser abonadas con anticipación (en efectivo o por medios electrónicos) ya que no se habilitará boletería. Por otro lado se deberá consignar el nombre del espectador a fin de confeccionar una planilla de asistentes. El uso de barbijo es obligatorio durante todo el tiempo que se permanezca en el lugar. Se solicita puntualidad porque no se ingresará a la sala una vez comenzado el espectáculo.

(Foto) Mirta Luján, Marta Scalcini y Manuela Abella son las co-protagonistas de “PIEDRAS del corazón”, una historia que divierte, conmueve y sorprende.