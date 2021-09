El pasado lunes se disputó en el Club de Remo de Azul la etapa regional de los Juegos Bonaerenses en rugby masculino y hockey femenino bajo la modalidad selecciones municipales. Allí, Azul logró clasificar un equipo de cada deporte a la etapa final del certamen.

En rugby, el combinado azuleño sub 14 venció en primera instancia a Olavarría 41 a 0 y luego en la final a Saladillo 23 a 0. En tanto, en sub 16 el conjunto local cayó 24-5 ante Olavarría, municipio que resultó ganador de la etapa.

Por otra parte, en hockey femenino Azul avanzó en sub 16 ya que derrotó a Las Flores en semifinales 10-0 y luego en el partido decisivo a Olavarría 3-1 por penales, tras empatar 3-3. A su vez, en sub 14 las azuleñas se impusieron a Saladillo 4-1, a Bolívar 2-0 en semifinales y fueron superadas 3-1 en la final por Olavarría, que logró así clasificarse.