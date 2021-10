Se realizó la reunión paritaria convocada por el Ejecutivo Municipal, a la que sólo asistió en representación de los trabajadores comunales el Secretario General de ATE Seccional Azul, Eduardo Bercovich. Por segunda vez consecutiva, los representantes del STMA estuvieron ausentes en la discusión, habilitando así a la gestión de Hernán Bertellys a otorgar un aumento en cuotas y por decreto que para muchas categorías no llega a cubrir la canasta familiar básica.

Con la presencia de cinco funcionarios municipales y un solo dirigente gremial, la votación desde luego arrojó el resultado esperado por el Ejecutivo comunal, quien otorgará un 6,5 por ciento de aumento con el salario de noviembre y otro 6,5 por ciento con el de diciembre. En ambos casos, se toma como base el valor del módulo de septiembre.

Esos porcentajes están muy alejados de lo planteado por el dirigente de ATE, quien solicitó un 30 por ciento de incremento sobre el valor del básico de octubre.

“Con el 6,5 por ciento de noviembre y el mismo porcentaje de diciembre, se llegaría a un aumento anual del 45 por ciento, mientras que sabemos que la inflación va a ir mucho más allá del 50 por ciento”, sostuvo Bercovich.

Asimismo, advirtió que esa situación “se agrava por el hecho de que los sueldos de los trabajadores municipales de por sí ya son muy bajos. Por ejemplo, un trabajador categoría 5 de 35 horas semanales cobra 35 mil pesos de bolsillo. Con el 13 por ciento de aumento estaría llegando a 40 mil pesos, por lo que no llega a cubrir ni siquiera la canasta básica familiar que es de 68 mil pesos”.

En la reunión, también solicitó la conformación de una mesa técnica de salud para modificar la distribución del fondo de obras sociales que ingresa a los hospitales municipales. En ese sentido, señaló que actualmente el 25 por ciento va a los trabajadores no profesionales. El objetivo del gremio es incrementar ese porcentaje. “La Provincia, por ejemplo, redistribuye el 50 por ciento de lo que recauda con ese fondo”, señaló.

En esa misma mesa, Bercovich planteó discutir el riesgo hospitalario “que es un monto fijo que se estableció hace años y quedó completamente desfasado”.

Ninguna de estas cuestiones fue aceptada por los cinco funcionarios presentes en la reunión paritaria: el Secretario de Hacienda, Agustín Carús; el Subsecretario Legal y Técnico, Roberto Dávila; el Director Legal y Técnico Paolo Lamouré; la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Maya Vena; y la Secretaria de Gobierno, Fernanda Ibarra.

Por último, el Secretario General de ATE Seccional Azul indicó que “también pedimos una cláusula de revisión en noviembre, pero la negaron. Obviamente al no ir el otro sindicato, dejó que esto sucediera así”.