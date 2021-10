La Municipalidad de Azul informa que el jueves a las 20 en el Salón Cultural se presentará el trío de música urbana Trimonkys, cuyos integrantes son Fabio Herrera, Ciro Gargaglione y Rafael Asioli. La actividad se enmarca en el XV Festival Cervantino de la Argentina.

Los artistas serán precedidos por Tango en Trío, tres azuleños talentosos como lo son Juan Simón Rodríguez en piano, Diego Fredes en flauta traversa y Victoria Assinnato en voz.

A continuación, Trimonkys -con Gargaglione en batería y percusión, Herrera en guitarra y voz, Asioli en piano y Turco Chiodi como invitado especial- ofrecerá su particular proyecto musical.

Las canciones que propone el trío no constituyen un género en particular y los aportes de cada uno de sus integrantes a las construcciones y los arreglos, sale de la usina del trabajo de años que vienen desarrollando por distintos caminos.

Gargaglione y Herrera tocan y se presentan juntos desde hace 10 años en otra formación y otra búsqueda musical; Asioli viene de grabar su segundo disco como solista y suma a este grupo una mirada y sensibilidad distinta a la que venía desarrollando.

El trío formado hace poco tiempo basa su repertorio en algunas composiciones (en letra y música) de Herrera, con arreglos y producción de Gargaglione y Asioli. La propuesta enlaza poéticas sazonadas con sonoridades filosas, actuales, un lineamiento sonoro enfático, sin necesidad de altos volúmenes.

Trimonkys reflexiona acerca de los distintos abordajes con los que puede tratarse una canción, que puede ser relato, una historia simple, o un pequeño párrafo acerca de la visión personal de cada uno, respecto del mundo exterior.

Acerca de sus integrantes

Ciro Gargaglione es músico baterista y percusionista egresado del Conservatorio “Luis Gianneo” de Mar del Plata. En el ámbito privado estudió con Javier Puyol (Mar del Plata) y Mario Gusso (Buenos Aires). Actualmente, radicado en Capital Federal, forma parte de distintos grupos, como CheChelos, Milena Salamanca, entre otros y desarrolla una intensa actividad como músico de sesión y docente.

Rafael Asioli es un músico argentino formado en varios conservatorios (UNA, Manuel de Falla, Conservatorio Provincial de San Martín) y de manera privada. Trabajó como sesionista en múltiples proyectos de los más diversos géneros.

Fabio Herrera compone en letra y música las canciones que presenta este trío de sonoridad urbana. Viene desarrollando un camino de enlace poético con distintas formaciones, y tiene grabado un disco de estudio en formación de quinteto. Actor y escritor. Filmó el largometraje “El Arranque” dirigido por Federico Jacobi con guión de Pablo Viollaz y actuó en la obra de teatro “No la vamos a embocar nunca. Ha publicado recientemente su quinto libro, “Síntomas del ayer” (crónicas 2020).

Herrera, muy cercano a Azul mediante sus proyectos teatrales y musicales, también participó en 2019 en el Festival Cervantino con el recordado unipersonal “Cuchillazo”, basado en Guitarra Negra de Zitarrosa. En su composición y en los temas elegidos siempre hay poesía, crónicas cantadas. Con lazos de amistad y afinidad, Herrera suma al recital de Trimonkys a Turco Chiodi, en calidad de invitado especial, con quien ha compartido escenarios en varias oportunidades.

Entradas para el show

Los interesados en asistir a la presentación de Tango en Trío y Trimonkys deberán retirar las entradas previamente. Las mismas podrán ser solicitadas en el Salón Cultural –San Martín 425–, en horario de 9 a 12:30 y desde las 18.