El intendente municipal Hernán Bertellys compartió la jornada que realizó el grupo LALCEC-GAPPO en la Plaza San Martín, en el marco del Mes de la concientización del cáncer de mama.

En la ocasión el jefe comunal señaló que “en este mes tan especial junto a este grupo que viene trabajando hace tanto tiempo con gran empuje y convicción y nosotros acompañándolos desde nuestro lugar, trabajando en conjunto y planificando”.

En tanto destacó el trabajo realizado en forma mancomunada para que el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” cuente con una sala de oncología. “Es muy importante que quienes sufran esta enfermedad la transiten acompañados de sus familiares y amigos brindándoles contención”, expresó.

Por su parte la presidenta de la institución Graciela Nogal expresó que “como grupo que estamos trabajando desde el año 2014, somos unos fervientes luchadores de la toma de conciencia ya que previniendo el cáncer es curable y concientizar que no solo afecta a las mujeres sino también a los hombres así que instamos a que se hagan los controles correspondientes”.

En tanto recalcó que “nuestra pretensión es acompañar, escuchar y poner el oído en una situación difícil”.

Por otra parte agradeció a la senadora provincial Lucrecia Egger por impulsar el proyecto a través del cual este grupo fue declarado de Interés Provincial y al intendente Bertellys y equipo, por hacer posible la sala de oncología en el hospital municipal. “Queremos que nuestros pacientes se queden en Azul tengan o no obra social. Tenemos un hospital con muy buenos profesionales y es bueno que nos quedemos en nuestra ciudad para hacer el tratamiento que no es fácil enfrentarlo”, finalizó.

Actividades organizadas por la comuna

Cabe mencionar que la Municipalidad también desarrolla esta semana diversas actividades en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud. En los mismos se brindarán charlas talleres sobre autocuidados y pautas de alarma, entrega de folletería, ecografías mamarias y atención/control clínico y ginecológico.

En tanto el jueves 21 se realizará un mural en el CAPS 13 a partir de las 9.

Asimismo el viernes 22 tendrá lugar la jornada de cierre en el CAPS 6 con el siguiente cronograma:

9 a 14 hs.: Feria de mujeres emprendedoras

11 hs.:CharlaGrupoGappo.

13.30 hs.: Fitness dance.

14 hs.: Actividades de recreación y reflexión final.