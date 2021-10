El pasado sábado en la Pista Municipal de Atletismo de Azul se llevó a cabo un nuevo torneo de este deporte que abarcó competencia en las categorías mayores, sub 20, sub 18, sub 16, sub 14 y sub 12.

El encuentro convocó a atletas locales y de localidades como Tandil, Pehuajó, General Alvear, Ayacucho y San Cayetano y sirvió como test de control para que los deportistas registren marcas de referencia para próximas competencias oficiales.

Entre las delegaciones asistentes, se destacó la representación de Chillar conformada por alumnos del CEF Nº 140 y de la Escuela Municipal de esa localidad, acompañados por el profesor Alejo Grierson.

Asimismo y como parte de la representación chillarense, el joven atleta Juan Arriéguez logró superar el récord provincial en lanzamiento de bala y con esa marca quedó primero en el ránking sudamericano, segundo en el panamericano y 31º a nivel mundial, en todos los casos en la categoría sub 20.

La jornada incluyó actividad en velocidad, medio fondo, postas, salto en largo y lanzamientos de bala, martillo y disco. En este sentido, los principales resultados fueron los siguientes:

Mayores

– 100 metros masculino: 1º Bruno Azimonti, 2º Axel Recofsky.

– 3.000 metros masculino: 1º Augusto Bedini, 2º Axel Recofsky.

– Lanzamiento de bala masculino: 1º Tomás Vergara.

– Lanzamiento de disco masculino: 1º Tomás Vergara.

– Salto en largo femenino: 1ª Viviana García.

Sub 20

– 3.000 metros masculino: 1º Juan Manuel Leiva.

– Lanzamiento de bala masculino: 1º Juan Arriéguez.

– Lanzamiento de disco masculino: 1º Juan Arriéguez, 2º Esteban Trillo Moyano.

– Lanzamiento de martillo masculino: 1º Guido Cáceres.

– 100 metros femenino: 1ª Bárbara Gómez.

– 3.000 metros femenino: 1ª Luciana García.

– Lanzamiento de bala femenino: 1ª Magalí Dadario.

– Lanzamiento de disco femenino: 1ª Magalí Dadario, 2ª Brenda Ayala Giggi.

Sub 18

– 100 metros masculino: 1º Lucas Barrientos, 2º Benjamín Freiria; Joaquín Abal.

– Salto en largo masculino: 1º Nahuel Pedernera, 2º Lucas Barrientos.

– Lanzamiento de bala masculino: 1º Tomás Pacheco Crespo, 2º Marcial Martínez.

– Lanzamiento de disco masculino: 1º Tomás Pacheco Crespo, 2º Marcial Martínez, 3º Alejandro Blanco.

– Lanzamiento de martillo masculino: 1º Marcial Martínez, 2º Leandro Casanovas, 3º Alejandro Blanco.

– 100 metros femenino: 1ª Magdalena Carli.

– 800 metros femenino: 1ª Maylén González Oliver, 2ª Ámbar Pais, 3ª Loreley Verón.

– Salto en largo femenino: 1ª Delfina Peroggi, 2ª Magdalena Carli, 3ª Lucía Streitenberger.

– Lanzamiento de bala femenino: 1ª Alma Roldán, 2ª Micaela Costa, 3ª Micaela Fernández.

– Lanzamiento de disco femenino: 1ª Emilia Redolatti, 2ª Micaela Costa, 3ª Fiona Oneto.

– Lanzamiento de martillo femenino: 1ª Emilia Redolatti, 2ª Fiona Oneto, 3ª Alma Roldán.

Sub 16

– 80 metros masculino: 1º Giovanni Martino.

– 800 metros masculino: 1º Giovanni Martino.

– Salto en largo masculino: 1º Lautaro González, 2º Thiago Piccirilli Bilbao, 3º Giovanni Martino.

– Lanzamiento de bala masculino: 1º Franco Passarelli, 2º Camilo Levigne.

– Lanzamiento de disco masculino: 1º Franco Passarelli, 2º Camilo Levigne.

– 80 metros femenino: 1ª Zoe Ferreyra, 2ª Pía Cardoso, 3ª Ámbar Negreti.

– 800 metros femenino: 1ª Pía Cardoso, 2ª Sofía Tucci.

– Salto en largo femenino: 1ª Zoe Ferreira, 2ª Giselle Castellano Luna, 3ª Ámbar Negreti.

– Lanzamiento de bala femenino: 1ª Ayelén Di Lorenzo, 2ª Delfina Barragán, 3ª Santina Vázquez López.

– Lanzamiento de disco femenino: 1ª Ayelén Di Lorenzo, 2ª Delfina Barragán, 3ª Santina Vázquez López.

– Lanzamiento de martillo femenino: 1ª Giselle Castellano Luna, 2ª Santina Vázquez López.

Sub 14

– 1.200 metros masculino: 1º Agustín Díaz.

– Salto en largo masculino: 1º Agustín Díaz, 2º Lautaro Santomauro, 3º Santiago Jáuregui.

– Lanzamiento de bala masculino: 1º Simón Mathiasen, 2º Valentino Ferreiro, 3º Santiago Cejas.

– Lanzamiento de disco masculino: 1º Simón Mathiasen, 2º Valentino Ferreiro.

– 80 metros femenino: 1ª Milagros Damico, 2ª Johanna Franceschetti, 3ª Justina Altube.

-1.200 metros femenino: 1ª Felicitas Pereyra Batelli, 2ª Nicole Carderas, 3ª Justina Altube.

– Salto en largo femenino: 1ª Milagros Damico, 2ª Johanna Franceschetti, 3ª Felicitas Pereyra Batelli.

– Lanzamiento de bala femenino: 1ª Isabella Palahi Pilatti, 2ª Josefina Oxoby, 3ª Isabella Bionda.

– Lanzamiento de martillo femenino: 1ª Isabella Palahi Pilatti.

– Lanzamiento de disco femenino: 1ª Paula Rizzi, 2ª Isabella Palahi Pilatti.

Sub 12

– 50 metros masculino: 1º Gerónimo Sierra, 2º Luca Lionetti, 3º Álvaro Díaz.

– 1.000 metros masculino: 1º Johann Alonso.

– 50 metros femenino: 1ª Albertina Fitte, 2ª Ariane Pizarro, 3ª Felicitas Gulizia.

-1.000 metros femenino: 1ª Malena Lasarte, 2ª Albertina Fitte.

– Salto en largo femenino: 1ª Justina Altube, 2ª Ariane Pizarro, 3ª Albertina Fitte.