En el marco de los Juegos Bonaerenses, distintas selecciones municipales de Azul que ganaron la etapa regional estuvieron participando durante esta semana de la fase interregional, clasificatoria para las tradicionales finales del certamen en Mar del Plata. En este sentido, el equipo sub 18 de fútbol masculino de nuestro distrito logró ayer avanzar a esa instancia.

Para obtener este pase, los jóvenes azuleños compitieron en el Estadio Único “Diego Armando Maradona” de La Plata, donde derrotaron en el partido final al municipio de Brandsen por 1-0. Anteriormente vencieron a Marcos Paz 5 a 2 en las semifinales.

Otros resultados

Por otro lado, esta mañana en la localidad de General Belgrano el equipo azuleño de vóley masculino sub 15 fue derrotado por el representativo de Maipú 2-0 y quedó eliminado.

Asimismo, en la jornada de ayer en General Madariaga el conjunto sub 16 de futsal masculino de Azul fue vencido por La Plata 12-3 y también quedó al margen de las finales.

En tanto, el martes en La Plata las chicas de hockey sub 18 cayeron ante el seleccionado de ese municipio por 2-0 y tampoco podrán disputar la última etapa de los Juegos.

Cabe recordar que Azul contaba ya con dos equipos clasificados a Mar del Plata, que lograron este objetivo al imponerse en interregionales días atrás. Se trata de los conjuntos de rugby sub 14 y de hockey femenino sub 16 que, junto al sub 18 de fútbol masculino, formarán parte de la delegación azuleña en la costa atlántica del 5 al 9 de noviembre próximo.