En el marco de las charlas y capacitaciones gratuitas que ofrece el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul para sus matriculados y matriculadas, Diego Ortiz abordará, el próximo 25 de noviembre, la temática de la violencia de género, poniendo el foco en las insuficiencias y fortalezas que surgen desde la práctica profesional.

“Siempre hay mucho por construir, reflexionar y tomar de las prácticas profesionales para que nos ayuden y nos sirvan como ejemplo en casos futuros. La charla va a plantear esos desafíos que no sólo son institucionales: la sociedad también debe asumir un compromiso contra el flagelo de la violencia de género que va en crecimiento”, anticipa el disertante que dirige la Revista de Actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas e integra la Asociación de Especialistas en Violencia Familiar y la oficina de Violencia Domestica de la CSJN.

Cuando se evalúan las asignaturas pendientes en cuestiones vinculadas a la violencia de género se tiende a analizar, en primer lugar, las políticas públicas ¿qué insuficiencias advertís desde la legislación vigente?

Exactamente, creo que tenemos que revisar las políticas públicas para implementar lo que la ley dice. Yo no advierto grandes insuficiencias en relación a lo que la ley prevé pero sí queda mucho por implementar en relación a la letra de la ley sobre las prácticas profesionales e institucionales en el procedimiento de violencia familiar o en cualquier cuestión de violencia de género que se suscite.

Pensar en nuevas respuestas ¿supone también una mirada de la administración de la justicia con perspectiva de género?

En realidad, nos referimos a respuestas más integrales que incorporen también una mirada con perspectiva de género, con previa sensibilización y capacitación en estas cuestiones. Se trata de incorporar lo aprendido en las capacitaciones sobre Ley Micaela y que ello repercuta en la práctica profesional, lo que no quita una transformación de la justicia con perspectiva en los derechos de las mujeres, de las niñeces y de la adolescencia.

¿Cuáles fueron los aspectos más graves en violencia de género que dejó al descubierto la pandemia?

Yo creo que la pandemia no sólo dejó al descubierto algunas falencias; también generó muchas fortalezas. Se han agilizado algunas cuestiones en el procedimiento de violencia aunque, en virtud de la pandemia, muchos recursos institucionales no pudieron brindar el servicio completo pero se han ido buscando alternativas para poder sanear esas ausencias y seguir atendiendo a la persona sin demorar la atención.

¿Qué análisis y “saneamiento” se debaten, en relación a lo anterior, en materia jurídica?

Cada vez más a menudo aparecen fallos y decisiones judiciales con perspectiva de género en diferentes procesos, no sólo en el fuero de Familia, sino también en procesos civiles, comerciales e inclusive procesos penales. Este cambio es gradual pero está apareciendo progresivamente. Quizá podemos pensar que es insuficiente pero, de alguna manera, se va avanzando a ese tipo de justicia que se vale de nuevas herramientas de análisis y visibiliza esa relación de poder desigual entre los géneros.