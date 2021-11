Del 5 al 9 de noviembre se realizará en Mar del Plata la final de los Juegos Bonaerenses. Azul será representada por una importante cantidad de deportistas que llegaron a la última instancia del tradicional certamen deportivo provincial.

Por ello, días atrás se hizo una reunión informativa para todos los clasificados, familiares, profesores y acompañantes de los competidores. En ese encuentro se brindaron todos los detalles acerca de la final, características logísticas y de organización y se respondieron las inquietudes de los presentes.

La delegación local estará conformada por jugadores de variadas disciplinas, en forma individual, en pareja y en selecciones.

Al respecto, habrá representantes locales en rugby sub 14 (selección municipal) con Facundo Javier Irigoyen, Francisco Ortiz Massey, Segundo Loustaló, Andrés Campagnolle, Pedro Terca, Bautista Altube, Felipe Salto, Máximo Oxoby, Laureano Agustín Escalante, Benjamín Peralta, Thiago Hait, Nicolás Ibáñez Coman, Hilario Bosso, Juan Carlos Vera Andersen y Agustín Viciconte; en hockey femenino sub 16 (selección municipal) con Ana Sarno, Fátima Miri, Abril López, Justina Viazzi, Nadela Ortega, Violeta Santos, Catalina Lorea, Francesca Vena, Sofía Sorondo, Celina López y Marianela Perisse; en fútbol 11 masculino sub 18 (selección municipal) con Eloy Larragnetta, Nicolás Abitante, Luciano Ponce, Danilo Mosqueira, Nahuel Cáseres, Elías Coronel, Manuel Vidal, Bruno Francisco Santi, Martino Masson, Lautaro Salas, Francisco Marchisio, Joaquín Bardas, Iván Andrés Martino, Jonathan Arce, Felipe Álvaro, Tomás Green, Tobías Martínez, Agustín Mont y Enzo Igoa y en básquet masculino 3×3 sub 18 con Yael Encinas, Santiago Grimaldi, Mateo Núñez, Manuel Juárez y Tomás Acevedo.

Asimismo, participarán en tenis masculino sub 16 dobles, Simón Ferreyra y Thiago Godoy; en tenis masculino sub 14 dobles, Martín Pecorena y Gerónimo Romero; en acuatlón masculino sub 14, Ayrton Francisco Roldán; en beach vóley masculino sub 18, Inti Cotelo y Camilo Albanese; en beach vóley masculino sub 16, Said Diab y Thiago Scarpello y en ajedrez femenino sub 16, Delfina Torrens.

Por otra parte, disputarán la final en atletismo, en sub 18, Juan Arriéguez, Nahuel Pedernera, Juan Manuel Leiva, Mateo Portillo, Pablo Negrette, Tobías Cardoso, Santiago Etchepare, Josefina Bartolomé, Agustina Serra, Bárbara Andreoli, Ámbar Pais y Delfina Peroggi; en sub 16, Marcial Martínez, Lautaro González, Magdalena Carli, Lucía Streitenberger, Ana Vidaguren, Micaela Costa, Sofía Tucci y Lucía Hatrick; en sub 14, Lautaro Santomauro, Camilo Levigne, Morena Patrulla, Milagros Damico, Magalí Robiani y Catalina Moretto.

En tanto, Jano Lozano competirá en malambo sub 15.