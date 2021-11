El intendente municipal Hernán Bertellys visitó esta tarde a la delegación azuleña que se encuentra participando de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2021 en la ciudad de Mar del Plata. El mandatario estuvo acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger y el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra.

En la ocasión el jefe comunal saludó a los jóvenes que se encuentran disputando esta competencia en variadas disciplinas y felicitó a quienes ya alcanzaron importantes logros obteniendo medallas de oro y plata.

“Venimos a acompañar y alentar a nuestros representantes, que nos llenan de orgullo por el nivel y desempeño que ya han comenzado a mostrar en este importante encuentro provincial”, afirmó.

“Les deseamos a todos el mayor de los éxitos en lo que resta de los torneos, que puedan continuar sumando medallas y por sobre todo que disfruten de esta experiencia sumamente enriquecedora”, agregó.

Oro y plata en el primer día de Azul en los Juegos Bonaerenses

Ayer en la ciudad de Mar del Plata la delegación azuleña comenzó su participación en los Juegos Bonaerenses 2021 y entre los primeros resultados, los jóvenes Milagros D’Amico con un oro en atletismo y Ayrton Roldán con una plata en acuatlón inauguraron el medallero para Azul.

A media mañana, Roldán fue uno de los diez competidores en la carrera de acuatlón sub 14 masculino donde finalizó segundo y consiguió así la primera medalla para Azul. En instalaciones del natatorio municipal marplatense, el azuleño completó los 100 metros de natación con estilo libre y los 1.000 metros de pedestrismo con un tiempo de 4’ 48’’.

Formado como triatleta y acostumbrado a pruebas de mayor duración que demandan más resistencia que explosión, Roldán contó que le costó el tramo inicial dentro del agua pero pudo recuperar terreno en la segunda parte a pie para finalmente conquistar la medalla plateada.

Más tarde, ya pasado el mediodía, D’Amico fue la encargada de aportar la primera medalla de oro, al alcanzar el primer lugar en la final de 80 metros en atletismo sub 14 femenino. La atleta lo hizo con una marca de 10,72 segundos, luego de haberse impuesto por la mañana en su serie clasificatoria con un registro aún superior de 10,47.

Otros resultados

La jornada de atletismo, desarrollada en la Pista Municipal “Justo Román», también incluyó la participación de otros azuleños, quienes obtuvieron los siguientes resultados:

– Valentina Carli llegó en 5° lugar en 150 metros sub 14 femenino con un tiempo de 21,49 segundos, luego de haber ganado su serie clasificatoria en 21,27 segundos.

– Camilo Levigne fue 8° en lanzamiento de jabalina sub 14 masculino con una marca de 25,24 metros.

– La posta sub 14 femenina de 5×80 metros compuesta por Catalina Moretto, Magali Robbiani, Valentina Carli, Morena Pratula y Milagros D’Amico culminó segunda en su serie y clasificó a la final, a realizarse el lunes desde las 14.

– La posta sub 18 femenina de 4×100 metros conformada por Joselina Bartolomé, Agustina Serra, Bárbara Andrioli y Delfina Peroggi también llegó a la final que se correrá el lunes a las 15. En su serie quedaron segundas.

Asimismo, otros atletas azueños se presentarán entre el domingo y el lunes en diferentes pruebas de campo y pista.

En fútbol 11 sub 18 masculino, la selección de Azul cayó derrotada por la mañana ante el municipio de Saavedra por 4 a 1 en su primer partido de esta etapa final para este deporte que se disputa en una zona única con 4 equipos. El gol azuleño lo anotó Iván Martino. El próximo partido será mañana a las 11 versus San Pedro y el lunes enfrentarán en el mismo horario a San Isidro.

En tanto, el seleccionado azuleño de hockey sub 16 femenino venció a Tandil por 3 a 2, con goles de Violeta Santos, Fátima Miri y Ana Sarno. Su próximo partido es mañana ante Trenque Lauquen y cerrarán el lunes con Quilmes, ambos días a las 11:15 dentro de la zona única de la etapa final.

En rugby sub 14 masculino, la selección de Azul ganó hoy los puntos por no presentación de su rival Coronel Pringles y mañana tendrá su debut en Mar del Plata frente a Pilar, mientras que el lunes competirán contra Lomas de Zamora, en ambos casos desde las 11. Este deporte también se define entre estos cuatro municipios.

Por otra parte, el equipo azuleño de básquetbol 3×3 fue vencido 13-9 por Coronel Rosales. Sus siguientes rivales serán San Nicolás mañana y Cañuelas el lunes, ambos a las 11:10, con el objetivo de recuperar chances de avanzar a semifinales.

En ajedrez sub 16 femenino, Delfina Torrens obtuvo los puntos de la primera ronda en el turno mañana por ausencia de su rival y de tarde ganó su partida. Su próxima partida será mañana a las 9 y luego volverá a jugar domingo, lunes y martes.

En beach vóley, la dupla sub 18 masculina de Inti Cotelo y Camilo Albanese derrotaron a Ezeiza 2-1 y vuelven a jugar mañana a las 9 contra Mar Chiquita y luego a las 17 ante Nueve de Julio, en busca de ganar su zona y acceder a las semifinales a disputarse el lunes.

Por el mismo deporte pero en sub 16 masculino, Said Diab y Thiago Scarpello se impusieron a Puan 2-0 y al igual que los chicos sub 18 aspiran a quedarse con su grupo para avanzar a semifinales y pelear por medalla. Sus rivales de mañana serán la pareja de La Plata desde las 10:30 y los del lunes Pila a las 9:45.

Finalmente, en tenis la dupla sub 16 de Simón Ferreyra y Thiago Godoy superó a Monte 5-3 y 4-2. Para avanzar a la definición por medallas, tendrán que ganar su grupo, que continuará para ellos mañana frente a Dolores y el lunes contra General Villegas, en ambas fechas a las 12:30.

A su vez, la pareja sub 14 Gerónimo Romero / Martín Pecorena no pudo presentarse en su debut programado para esta mañana por razones de fuerza mayor, con lo cual se estrenarán mañana a las 10:30 con Pilar y jugarán nuevamente el lunes con Coronel Dorrego a la misma hora.

Mientras tanto, en el área Cultura el azuleño Jano Lozano competirá en malambo sub 15 para ambos sexos el lunes desde las 9:30.