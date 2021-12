Se concretó en el Centro de Jubilados de Lourdes, una nueva reunión entre concejales, integrantes del plenario de comisiones vecinales y referentes de los distintos barrios de Azul.

En la oportunidad, se hicieron presentes la Presidenta del Concejo Deliberante, María Inés Laurini y los concejales Jorge Ferrarelo, Natalia Colome, Pilar Álvarez, Graciela Bilello, Verónica Crisafulli, Laura Aloisi, Juan Cacace y el Pro Secretario Administrativo, Federico Rossi.

Este segundo encuentro tenía por objetivo trabajar en la derogación del Decreto que, por emergencia sanitaria, no permite la realización de elecciones para el cambio de autoridades en las comisiones vecinales. Al no contar con presencia de representantes del Departamento Ejecutivo no se pudo establecer un cronograma para la realización de la elección de autoridades.

En tanto, se dialogó con los vecinos sobre las diversas inquietudes de cada uno de los sectores de la ciudad y el rol que el Poder Legislativo puede ejercer en este sentido. Además, se les informó de las Ordenanzas y Resoluciones presentadas a la fecha vinculadas con distintos reclamos de los barrios de la ciudad.