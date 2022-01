El Equipo Delta continúa con la programación de Vivero Cultural Verano 2022 y anuncia la IV Edición del Ciclo de Cine Estudio en Homenaje a Hector Nebbia, sudónimo del recordado “Cacho” Ferrarello, siempre con la conducción del especialista cinematográfico Alfredo Vivarelli.

La realización del mismo fue suspendida el año pasado por la situación sanitaria pero se retomará este fin de seman. Igualmente se seguirán atentamente los protocolos como sanitización, uso de barbijo obligatorio, se implementan las burbujas y demás medidas que ayuden al disfrute seguro. La organización promueve el trabajo y esparcimiento cuidando la salud del cuerpo pero también inmunizando la mente y el espíritu encontrándonos y compartiendo momentos que nos fortalezcan y alienten.

Las exhibiciones se desarrollaran en La Salita del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (ex Córdoba) 567 entre Moreno y Av. 25 de Mayo los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de enero a las 21 hs.

Se recomienda las reservas al celular 315117.

En la primer jornada se verá “El día de la pollera”, film franco-belga del 2008, con dirección y guión de Jean Paul Lilienfeld y el rol protagónico de Isabelle Adjani. Si bien transcurre en un barrio marginal parisino, el tema no resulta ajeno ya que interpela el sistema educativo, la discriminación (incluso entre pares) y la violencia implícita en todas las acciones.

El sábado se proyectará “¡Abajo el telón!, americana de 1999 cuyo título original es The cradle will rock que alude al movimiento de las estructuras. La dirección y guión es de Tim Robbins quien también es intérprete junto a Susan Sarandon, Hank Azaria, Vanessa Redgrave, Bill Murray y otros.

La película, basada en hechos reales, narra las peripecias de un grupo de artistas para estrenar una obra políticamente incorrecta en la New York de los años 30. Un tiempo donde las ideologías estaban a flor de piel y condicionaban la creación y la libertad artística. Aparecen figuras legendarias como Orson Welles, Nelson Rockefeller o Diego Ribera. Nos acercamos a conflictos siempre vigentes entre los factores de poder y los artistas transgresores que confrontan con ellos.

Para el cierre del día domingo se ha seleccionado “El Padre” producción franco-inglesa de 2020. La dirección es de Florian Zeller con guión del mismo y Christopher Hampton sobre su propia obra teatral.

Un octogenario comienza a dudar de sus propios recuerdos mientras la memoria se confunde con lo imaginado. Las siempre complejas relaciones filiales se manifiestan en toda su humanidad a través de un sutil ojo cinematográfico. Uno de los dramaturgos más importantes del presente, debuta como director de cine junto a dos grandes: el maestro Anthony Hopkins y la sensacional Olivia Colman.

FOTO: Cine y homenaje en el programa de fin de semana de Vivero Cultural Verano 2022, una acción cultural independiente.