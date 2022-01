El intendente municipal Hernán Bertellys constató el inicio de obra de refacción del techo de la Escuela de Música Municipal. El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Cultura, Educación y Deportes Maya Vena, la secretaria de Obras Públicas Guillermina Bellocq, el director de Arquitectura Martín Diab y quien está a cargo de la dirección de la institución,Pablo De Rosa.

En la ocasión, el mandatario indicó que «la escuela se fue ampliando y el sistema de canaletas no quedó acorde, es algo que viene de larga data. Estamos haciendo esta reparación para que quede en condiciones y no se generen inconvenientes”.

Por otra parte el intendente destacó el prestigio de este lugar donde concurren más de 250 estudiantes en los distintos talleres. “De esta escuela han salido músicos que están brillando a nivel nacional e internacional así que es un orgullo para nosotros», recalcó.

En cuanto a la designación de De Rosa al frente de la escuela manifestó que “esto realmente me da mucha alegría, es un reconocido y talentoso músico. En lo personal y también como docente ha incentivado y logrado que muchos jóvenes azuleños brillen y es un honor para nosotros que él haya aceptado estar a cargo de esta institución”.

Por su parte, Vena señaló que «es una obra esperada desde hace tiempo y ahora vamos a tener una solución definitiva a esta problemática”.

En tanto remarcó que estos trabajos se suman a otra obra importante que se concretó en la sede, como la construcción de una nueva aula, “son acciones que permiten mejorar la calidad de nuestro servicio a la comunidad permitiendo a su vez, sumar más alumnos», dijo.

Al brindar mayores precisiones técnicas de la obra Diab informó que «teníamos una problemática con un sistema de canaletas embutidas que lo vamos a resolver mediante la prolongación del techo, se realizará también la impermeabilización de todo el sector de carga, como así también del sistema de drenaje pluvial y bajadas”.

En tanto informó que el plazo de obra es de un mes.

Finalmente De Rosa expresó que «este es mi lugar desde niño, llevo toda una vida trabajando acá y el valor ya está puesto, hay que seguir trabajando y la cuestión de infraestructura era primordial para dar un mejor servicio»