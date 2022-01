El gobierno municipal difundió una nota dirigida a mi persona con motivo de expresiones vertidas ayer lunes 24/01/21 durante el encuentro con vecinos autoconvocados de la localidad de Chillar y la cual estaría firmada por todos los funcionarios públicos actualmente en ejercicio. Es menester realizar al respecto varias consideraciones, ya que se ha distorsionado en dicha misiva la real dimensión de mis expresiones haciendo foco en un exabrupto y eludiendo de tal modo, la discusión sobre la grave problemática que aqueja a los vecinos de Chillar, la cual, a pesar de la ofensa del Poder Ejecutivo aún persiste.

Cabe destacar a modo preliminar que es absolutamente falso que los problemas evidenciados dicho día se encuentren solucionados y por ello, el descontento de los habitantes de Chillar obedece a una mala administración del sistema de salud por parte del Poder Ejecutivo y no a mis dichos. Tan es así que, en el día de la fecha, la ambulancia a la que ayer hice referencia (Dominio FAQ 858) nuevamente se rompió en el km. 310 de la ruta nacional Nº 3.

En cuanto a mi expresión del día lunes 24/01/22 “estamos administrados por gente que son delincuentes” pido expresamente disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por las mismas y a quienes no tienen ningún tipo de vinculación con los problemas que atraviesa el sistema de salud pública de la localidad de Chillar. De ninguna manera mis expresiones fueron dirigidas a la totalidad de funcionarios que firman la nota, ni mucho menos deben ser interpretadas como imputación delictual de ningún tipo, sobre todo con la generalidad que la nota pretende. Mi expresión debe ser interpretada como sinónimo de desprolijidad, falta de seriedad, desidia, indolencia y/o tal vez falta de idoneidad de los funcionarios que tienen a su cargo el área de salud de la localidad de Chillar y por supuesto, en última instancia al Intendente Municipal. La realidad es que los problemas denunciados por los vecinos y de los cuales se hizo eco el bloque (Podemos Azul) al que pertenezco son todos reales y por más que los funcionarios pretendan distraer a los ciudadanos con estas chicanas políticas, los problemas no se solucionarán con este cruce epistolar a través de las redes sociales.

En segundo lugar, es absolutamente falso y es una gravísima acusación por parte de los firmantes de la nota que aquí respondo, imputarme la intención de arengar a la población ni mucho menos organizar una pueblada ni nada que se le parezca. La realidad es que si con motivo de lo acontecido se exacerba el descontento popular es por la mala administración del Poder Ejecutivo y no por los dichos de este concejal, ya que los problemas que hemos evidenciado siguen aún sin estar resueltos, con lo cual la Nota dirigida a mí, miente en este aspecto.

En cuanto a que yo he sido elegido por el voto popular es una realidad de la cual estoy muy orgulloso y agradecido. De hecho ejerzo mi mandato con mucha responsabilidad y como concejal, una de las funciones que tengo es el contralor de la administración del Municipio, con lo cual rechazo enérgicamente el tramo de la mencionada Nota en la cual pretenden circunscribir la función de los concejales a la mera elaboración de proyectos legislativos.

Evidentemente molesta y mucho, al Poder Ejecutivo nuestro rol de contralor de sus funciones, las cuales dejan mucho que desear. Esta actitud cuasi fascista de pretender silenciarme no hace más que renovar mis energías ya que, me dan la pauta de que algo estaré haciendo bien, si molesta tanto a quienes tienen a su cargo la administración de la cosa pública.

Con relación a la sugerencia de que formule la denuncia penal pertinente, reitero que con mis expresiones no imputé delito alguno a nadie, pero sí les aclaro que el día que llegue a mí la prueba de cualquier delito en el que esté involucrado cualquier funcionario público, no dudaré en denunciarlo formalmente.

Por último, frente a la grave problemática que atraviesa el Hospital de Chillar y que pone en grave peligro a sus habitantes, informo que el Proyecto de Comunicación presentado por nuestro bloque “Podemos Azul” y aprobado por mayoría durante la sesión extraordinaria realizada el 4 de enero pasado, solicita a la Secretaría de Salud que informe el Plan de Contingencia, protocolos previstos, etc. encomendando al Intendente Municipal Hernán Bertellys, que garantice las herramientas necesarias para resolver la crisis actual del nosocomio.

Sin otro particular y a la espera de que quienes suscribieron la Nota que aquí respondo hayan comprendido la real intención de mis expresiones del día 24/01/22, hago propicia la oportunidad para saludar a todos muy atte.