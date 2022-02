El intendente municipal Hernán Bertellys –acompañado por la directora de Economía Social y Juventud Jessica Cordoba- entregó herramientas a emprendedores de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, recibieron estos aportes Leandro Lucero quien se dedica a la chapa y pintura automotriz, Ignacio Bordenave que realiza trabajos de pinturería y el herrero José Larragñeta.

Al respecto el jefe comunal expresó que “felices de hacer realidad estas acciones que tienen un gran valor para el desarrollo local”.

“Hay muchos microemprendedores que no tienen acceso a herramientas fundamentales para poder desarrollar su proyecto y, sin dudas, este apoyo permitirá expandir los servicios que pueden brindar a nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte Cordoba señaló que “continuamos ayudando a emprendedores de diferentes rubros, es el inicio de muchas entregas más”.

En este punto invitó a los microemprendedores locales que requieran herramientas a acercarse a la Casa de la Juventud, en Colón 224 de lunes a viernes de 8 a 14.

Emprendedores

Por su parte Lucero indicó que “las herramientas que me facilitaron son fundamentales para mi trabajo pero no podía acceder a ellas. Agradezco el apoyo que me dieron ya que voy a poder abarcar más trabajos, mejorando la calidad”

A su vez Bordenave comentó que “recibir estas herramientas es una ayuda enorme para mí que me permite brindar más servicios.”

Por último Larragñeta contó que desde la comuna lo acompañaron y asesoraron para que hoy pueda contar con estos elementos de trabajo que permitirá mejorar la calidad de vida de su familia.